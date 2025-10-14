Lewandowski bo moral izpustiti El Clasico

"Lewandowski ima natrgano mišico v zadnji loži levega stegna," so potrdili pri Barceloni, španski mediji pa poročajo, da bi lahko z igrišč manjkal od štiri do šest tednov.

Barcelona se bo 26. oktobra na stadionu Santiago Bernabeu v El Clasicu pomerila s ta čas vodilno ekipo La Lige, Real Madridom, Robert Lewandowski pa bo izpustil tudi tekmi Lige prvakov proti Olympiakosu in Bruggeu.

Jasno je, da Hansi Flick ne bo mogel računati na Gavija in Marc-Andreja ter Stegna, večni derbi pa bosta pri Barci izpustila tudi vratar Joan Garcia in napadalni vezist Dani Olmo. Najstniški krilni igralec Lamine Yamal se je po težavah s poškodbo dimelj v ponedeljek vrnil na treninge, prav tako tudi Fermin Lopez. V zadnjem času je imel nekaj težav tudi Raphinha, a bi lahko bil nared pravočasno za spopad v Madridu.