Lewandowski bo moral izpustiti El Clasico

Barcelona, 14. 10. 2025 15.49

S.V. , STA
Napadalec španskega nogometnega prvaka Barcelone Robert Lewandowski bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice izpustil El Clasico. 37-letni napadalec se je poškodoval v dresu reprezentance med nedeljsko kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Poljsko in Litvo (2:0).

"Lewandowski ima natrgano mišico v zadnji loži levega stegna," so potrdili pri Barceloni, španski mediji pa poročajo, da bi lahko z igrišč manjkal od štiri do šest tednov.

Barcelona se bo 26. oktobra na stadionu Santiago Bernabeu v El Clasicu pomerila s ta čas vodilno ekipo La Lige, Real Madridom, Robert Lewandowski pa bo izpustil tudi tekmi Lige prvakov proti Olympiakosu in Bruggeu.

Jasno je, da Hansi Flick ne bo mogel računati na Gavija in Marc-Andreja ter Stegna, večni derbi pa bosta pri Barci izpustila tudi vratar Joan Garcia in napadalni vezist Dani Olmo. Najstniški krilni igralec Lamine Yamal se je po težavah s poškodbo dimelj v ponedeljek vrnil na treninge, prav tako tudi Fermin Lopez. V zadnjem času je imel nekaj težav tudi Raphinha, a bi lahko bil nared pravočasno za spopad v Madridu. 

Napadalec Barcelone Ferran Torres je moral zaradi mišičnih težav predčasno domov s španskega reprezentančnega tabora, vendar je klub v ponedeljek potrdil, da ni utrpel poškodbe. Torres je bil to sezono že večkrat v konici napada Barcelone, Lewandowski pa je pogosto igral kot zamenjava.

Real trenutno vodi v španskem prvenstvu z 21 točkami, Barcelona pa zaostaja za dve točki.

nogomet barcelona real madrid el clasico lewandowski poškodba
