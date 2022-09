Lewandowski bo v Katarju nosil tudi kapetanski trak Ukrajine

Ševčenko, nekdanji igralec kijevskega Dinama, Milana in Chelseaja, ki je 111-krat oblekel ukrajinski dres in za svojo reprezentanco dosegel 48 golov, zbira sredstva, ki bodo namenjena obnovi delov države, uničenih med rusko invazijo. "Lewandowskemu se želim zahvaliti za to dejanje solidarnosti in za vse, kar naredi za mojo državo," je dejal Ševčenko. Poljska bo na mundialu v Katarju od 20. novembra do 18. decembra nastopala v skupini C, skupaj z Argentino, Savdsko Arabijo in Mehiko.

Lewandowski je že takoj po ruskem napadu izrazil polno podporo Ukrajini, ki je od 24. februarja v vojni. Najboljši strelec in njegovi poljski reprezentančni kolegi so javno izjavili, da ne bodo igrali proti Rusiji v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 24. marca, kot je bilo predvideno. "Ne moremo se pretvarjati, da se ni nič zgodilo," je takrat dejal Lewandowski. Kmalu zatem sta tako Evropska (Uefa) kot Mednarodna nogometna zveza (Fifa) rusko reprezentanco izključili z vseh mednarodnih tekmovanj pod njunim okriljem.

Uefa je v torek sporočila, da Rusije ne bo v žrebu kvalifikacijskih skupin za nogometno evropsko prvenstvo leta 2024. Nemčija kot prirediteljica Eura 2024 je sicer prejšnji teden zahtevala, da Uefa prepove nastope tudi Belorusiji zaradi sodelovanja in pomoči Rusiji v vojni, a se krovna evropska zveza za to ni odločila.