Lewandowski: Čas je, da spravimo Barcelono nazaj na pravo pot

"Končno sem tukaj in zelo sem vesel," je dejal Robert Lewandowski: "Zadnjih nekaj dni je bilo zelo dolgih, ampak na koncu je bila pogodba sklenjena, zato se lahko osredotočim na novo življenjsko poglavje in na nov izziv."

Poljak se je blaugrani pridružil na pripravah v Miamiju na Floridi pred sredino prijateljsko tekmo z Interjem iz Miamija. "Vedno sem želel igrati v La ligi. Želel sem igrati za velike klube," pravi 33-letnik: "Čas je, da spravimo Barcelono nazaj na pravo pot in zato sem tukaj, da pomagam klubu osvojiti čim več lovorik."

Katalonci so naslov državnih prvakov nazadnje osvojili v sezoni 2018/19, lani pa so kljub drugemu mestu za madridskim Realom zaostali za kar 13 točk. Lewandowski je lansko sezono za Bayern dosegel 50 zadetkov v vseh tekmovanjih in se z Bavarci razveselil desetega zaporednega naslova v nemški Bundesligi.