Lewandowski dvakrat v polno za prepričljivo zmago Barcelone

Statistika tekme: Barcelona vs. Villareal (3:0)

Poljak je prvič zadel v 31. minuti, štiri minute pozneje je povišal na 2:0, Ansu Fati pa je zapečatil usodo gostov v 38. minuti.

Barcelona po osmi zmagi zaseda drugo mesto na razpredelnici (25 točk). Prvi je Real Madrid, ki ima tri točke več, Real Sociedad na tretjem mestu je zbral 22 točk, Atletico Madrid kot četrti pa jih ima dvajset.

Katalonci so tako vsaj delno pozabili na spodrsljaj v nedeljskem el clasicu v Madridu in misli že usmerili v peklenski razpored, ki jih čaka v naslednjem mesecu do začetka svetovnega prvenstva v Katarju.

V nedeljo bo Barcelona gostila Atletic Bilbao, nato bo na Camp Nouu gostoval Bayern München, 29. oktobra bo gostovala v Valencii, novembra pa sledijo obračuni z Viktorio Plzen, Almerio in Osasuno.

Špansko državno prvenstvo, 10. krog, izidi četrtkovih tekem:

Almeria - Girona 3:2 (3:0)

Osasuna - Espanyol 1:0 (0:0)

Barcelona - Villarreal 3:0 (3:0)