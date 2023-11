Lewandowski dvakrat za preobrat Barcelone

Nedeljski dan 13. kroga španskega prvenstva sta začela katalonski velikan Barcelona in Alaves. Čeprav so slednji prvi prišli do zadetka, že v prvi minuti srečanja je bil natančen Samo Omorodion, so bili Katalonci na koncu uspešnejši. Dva zadetka Roberta Lewandowskega sta bila dovolj za preobrat in zmago 2:1. Uspešen je bil v 53. in 78. minuti, ko je streljal 11-metrovko. Katalonci so se na tretjem mestu spet približali tekmecema na vrhu; za drugim Realom zaostajajo dve, za vodilno Girono pa štiri točke. Atletico Jana Oblaka bo igral zvečer proti Villarrealu.

Statistika tekme Barcelona - Alaves FOTO: Sofascore.com V soboto sta zmagala tako vodilna Girona, ki je v gosteh ugnala Rayo Vallecano z 2:1, kot drugi madridski Real po 5:1 proti Valencii. Real je z Valencio dosegel rutinsko zmago, Vinicius in Rodrygo sta zadela po dvakrat, gostje so prek Huga Dura ob koncu dosegli vsaj častni gol. Že pred tem je Girona, presenetljivo na prvem mestu lestvice, svoje delo prav tako opravila brez napak. Začela je sicer s prejetim zadetkom, za Rayo je zadel Alvaro Garcia v peti minuti, potem pa je izenačil zdaj drugi strelec lige Artem Dovbik, ki je pri sedmih golih, v drugem delu pa je po 20 minutah Savio postavil končnih 2:1. Barcelona se je danes precej namučila za nove tri točke. Na olimpijskem stadionu se je začelo s šokom za domače, saj je Barca dobila gol po le 17 sekundah igre, uspešen je bil Samu Omorodion. A je blaugrano rešil prvi zvezdnik Robert Lewandowski. Najprej je z glavo izenačil v 53. minuti, ob koncu tekme pa je v izkoristil še enajstmetrovko, ki jo je Barca dobila po prekršku Abdela Abqarja nad Ferranom Torresom. Girona ima zdaj 34 točk, Real Madrid 32, Barcelona 30, Atletico Madrid, ki ima začasno še dve tekmi manj, pa 25. Oblakov klub bo igral ob 21. uri z Villarrealom, pred tem bo še mestni derbi Sevilla - Betis. * Izidi, 13. krog: - petek, 10. november: Athletic Bilbao - Celta Vigo 4:3 (2:2) - sobota, 11. november: Rayo Vallecano - Girona 1:2 (1:1) Almeria - Real Sociedad 1:3 (0:0) Granada - Getafe 1:1 (1:1) Osasuna - Las Palmas 1:1 (0:0) Real Madrid - Valencia 5:1 (2:0) - nedelja, 12. november: Barcelona - Alaves 2:1 (0:1) 18.30 Sevilla - Betis 21.00 Atletico Madrid - Villarreal