Lewandowski ostaja 'vroč': O številu golov ne razmišljam

Robert Lewandowskije po visoki sobotni zmagi Bayerna na gostovanju pri Arminii Bielefeld (4:1) dejal, da ne razmišlja o tem, koliko golov je že dosegel, in da je zgolj osredotočen na naslednjo tekmo. Poljski reprezentant je dosegel dva zadetka na stadionu SchucoArena in tako na zadnjih štirih obračunih mreže nasprotnih ekip skupno zatresel že kar osemkrat (štirikrat proti Herthi in dvakrat v dresu reprezentance proti Bosni in Hercegovini).

32-letnega poljskega reprezentanta sredi naslednjega tedna, 21. oktobra (prenos ob 20.40 na Kanalu A in VOYO), čaka še prva tekma nove sezone Lige prvakov, v kateri bodo Bavarci branili naslov in v uvodnem krogu na domačem stadionu pričakali Atletico Madrid. Vratarju Madridčanov Janu Oblakuje Lewandowski na zadnjem medsebojnem obračunu v kvalifikacijah za Euro 2020 zabil enega od kar treh golov poljske reprezentance, ki je v Varšavi slavila s 3:2, potem ko je Oblak z rojaki dobil prvi dvoboj skupinskega dela v Ljubljani (2:0). Reprezentanca selektorja Matjaža Kekaje na koncu razočarala s četrtim mestom, pred njo je bila poleg Poljske in Avstrije tudi Severna Makedonija.

Bayern je kljub zmagi na povratni tekmi proti Atleticu v Münchnu (2:1) ostal brez uvrstitve v finale Lige prvakov, Oblak pa se je izkazal z ubranjeno enajstmetrovko Thomasu Müllerju: