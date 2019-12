Lewandowski najboljši strelec leta 2019, Šporar med Ronaldom in Benzemajem

Na tretjem mestu seznama strelcev, ki sicer igrajo v evropskih klubih, je Kylian Mbappe, portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo pa je 'šele' na petem mestu z 39 zadetki. Nedaleč stran od Ronalda, natančneje na sedmem mestu, je slovenski napadalec Andraž Šporar, ki se je podpisal pod 36 golov. Ta hip hip prvo ime napada Reala Karim Benzema (35) je leto 2019 zaključil za slovenskim napadalcem, a ob tem je treba izpostaviti, da Benzema ne igra reprezentančnih tekem.

Lewandowski prvi strelec Lige prvakov

Leto 2019 je leto Roberta Lewandowskega. Blestel je tako v dresu Bayerna kot v poljski reprezentanci, ki jo je skupaj s soigralci v 'slovenski' kvalifikacijski skupini popeljal na Euro 2020. Čeprav so mnogi po nekoliko slabših predstavah v letu 2018 že govorili, da je kariera poljskega napadalca počasi že v zatonu, je Lewandowski zaprl usta kritikom in s fantastičnimi predstavami predvsem v jesenskem delu sezone 2019/20 osvojil naziv najboljšega strelca letošnjega leta. Samo v skupinskem delu Lige prvakov je zabil 10 zadetkov in je na vrhu lestvice strelcev aktualne sezone Lige prvakov. Prav tako vodi v aktualni sezoni Bundeslige z 19 goli. Številke pravijo, da je ta hip najbolj vroči napadalec na Zemlji. Če bo v nemškem državnem prvenstvu nadaljeval s takšno formo, potem lahko ogrozi več kot 45 let star rekord Gerda Müllerja, ki je v bundesligaški sezoni 1971/1972 zabil kar 40 golov. Tudi v Ligi prvakov lahko z uspešnim nadaljevanjem izločilnih bojev ogrozi rekord Cristiana Ronalda (17 zadetkov v sezoni 2013/14).

Šele drugič v tem desetletju se je zgodilo, da na vrhu najboljših strelcev leta nista niti Lionel Messi niti Cristiano Ronaldo. Nazadnje se je to zgodilo leta 2017, ko je največ golov zabil napadalec Tottenhama Harry Kane.

Tuji mediji so prepričani, da je k preporodu forme Lewandowskega močno pripomogla kar njegova žena Anna Lewandowska, sicer nutricionistka, ki da je možu pošteno premešala jedilni list. Tako naj bi obroke Poljak začel s sladico, nato z rižem, šele na koncu pa naj bi zaužil meso oz. ribo. Prav tako naj bi mu trenutno drugič noseča žena Anna priporočila trenerja, ki ga je naučil, kako maksimalno izkoristiti čas za spanec in regeneracijo telesa.