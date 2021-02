Lewandowski ne popušča, Bayern z 28. golom Poljaka do nove visoke zmage

Do (visoke) zmage tudi Borussia Dortmund

Do visoke zmage je prišla tudi Borussia Dortmund, ki se tako kot Bayern bori tudi na fronti Lige prvakov. Dortmundčani so po zmagah nad Schalkejem in Sevillo vpisali še tretjo zaporedno zmago, do katere so prišli po zaslugi odličnega drugega polčasa. Že v tretji minuti nadaljevanja je zadel Mahmoud Dahoud, čez deset minut je na 2:0 z bele točke povišalJadon Sancho, končnih 3:0 pa je po podaji Erlinga Brauta Haalanda postavil rezervist Reinier. Za slednjega, 19-letnega brazilskega vezista, ki v Borussii igra kot posojeni nogometaš Real Madrida, je to bil sploh prvi zadetek v Bundesligi.

Bundesliga, 23. krog, sobotne tekme:

Bayern– FC Köln 5:1 (2:0)

Choupo-Moting 18., Lewandowski 33., 65., Gnabry 82., 86.; Skhiri 49.

Borussia Dortmund– Arminia Bielefeld 3:0 (0:0)

Dahoud 48., Sancho 58./11-m, Reiner 81.

Stuttgart– Schalke 5:1(3:1)

Endo 10., 26., Kalajdžić 34., Klement 88., Didavi 90+2.; Kolašinac 40.

Wolfsburg– Hertha Berlin 2:0(1:0)

Klunter 38./ag., Lacroix 89.

Ob 18.30

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach