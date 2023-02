Lewandowski: Nihče v naši slačilnici ne pričakuje, da se bo Real predčasno vdal

Nogometaši Barcelone so z zmago v zaostali tekmi 17. kroga španske lige v Sevilli proti Betisu (2:1) (vsaj začasno) Realu na lestvici pobegnili že za osem točk. Spet je ob uspehu Kataloncev prste vmes imel izjemen strelec Robert Lewandowski. Poljak je ob prihodu v Barcelono zabil že 14 golov. Je tudi prvi strelec v Španiji.

icon-expand Robert Lewandowski FOTO: AP

Betis in Barcelona sta v prvem deli pokazala kar všečno predstavo, ki pa ni prinesla zadetkov. V drugem delu pa so gosti, ki so imeli žogo precej več v posesti, povedli v 65. minuti, po podaji Alejandra Baldeja je zadel Raphinha. Prvi strelec lige Robert Lewandowski je prednost Kataloncev podvojil v 80. minuti, nekaj upanja domačim pa je dal avtogol Julesa Koundeja v 85. minuti. Toda Barcelona je zadržala prednost do konca, zdaj je na prvem mestu pri 50 točkah. "Za nami je zelo zahtevna tekma in veseli smo, da smo jo končali s polnim izkupičkom," je za AS po pomembnem uspehu v Sevilli dejal Lewandowski, ki Barcelono vse od svojega prihoda iz Bayerna pridno hrani z zadetki. Njegovi goli so toliko bolj pomembni, ker v veliki meri prinašajo točke. "Vesel sem, da je tako. Če ne bi imel tako dobrih soigralcev, ki ne bi uspevali v napadu ... Vesel sem s svojim izkupičkom, a vedno je lahko še bolje," sporoča izvrstni Poljak, ki mu v rubriki kralja strelcev v Španiji vsi gledajo v hrbet.

"Pichichi? Se ne obremenjujem, toda bil bi vesel lovorike, ne bežim od tega," priznava Lewandowski, ki se s Poljsko na SP ni ravno proslavil, zato pa ima v dresu blaugrane že eno lovoriko, a želi še več. "Na vseh frontah smo še aktivni in imamo svoje možnosti. V dobrem položaju smo, toda februarja še nihče ni bil zmagovalec. Veliko je še pred nami, čaka nas naporen del sezone," gleda naprej Robert Lewandowski, ki želi, da se v Barceloni umiri evforija, po dobrih predstavah in tudi odličnih rezultatih. Real za večnim tekmecem na lestvici s tekmo manj zaostaja že debelih osem točk. "Pred nami je še skoraj pol prvenstva. Morda kakšna tekma manj, a tisto najpomembnejše še prihaja. Nihče v naši slačilnici ne razmišlja v smeri, da se je oziroma bo Real predčasno predal. Pred nami je še medsebojni dvoboj in še in še," je bil slikovit 35-letni Poljak. Real Madrid je s tekmo manj pri 42, sledijo pa Real Sociedad (39), Atletico Madrid (34) ter Villarreal in Betis (po 31).

icon-link Robert Lewandowski v sezoni 2022/23 FOTO: Sofascore.com

Lewandowski je dobitnik nogometne nagrade Golden Foot 2022 Gre za nagrado nogometnim igralcem, ki izstopajo po svojih športnih dosežkih in po svoji osebnosti. Nagrado lahko podelijo le aktivnim igralcem, starim najmanj 28 let, in jo je mogoče osvojiti zgolj enkrat. "Zelo sem vesel in zelo ponosen. V veliko čast mi je bilo prejeti to nagrado, saj vem, koliko truda sem vložil v to, kar sem naredil in kar delam. Lahko sem ponosen nase, še bolj pa sem ponosen, ko sem gledal ožji izbor nominirancev za zlato nogo," je ponovil zadovoljstvo Lewandowski. Lewandowski je bil v letih 2020 in 2021 izbran za najboljšega nogometaša leta Mednarodne nogometne zveze (Fifa). V letih 2021 in 2022 je prejel tudi nagrado za najboljšega strelca leta Evropske nogometne zveze (Uefa). Leta 2021 je Poljak zasedel drugo mesto v glasovanju za zlato žogo v organizaciji France Football.