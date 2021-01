Lewandowski o 'debatah' s Kloppom: Kot pogovor z očetom

Lewandowski se je v pogovoru za Players' Tribune dotaknil izjemno pomembne 'očetovske' vloge Jürgena Kloppa ob prihodu k Borussi Dortmund. Prav nemški trener je leta 2010 Poljaka iz Lecha Poznan 'zvabil' v dortmundsko ekipo. "Z Jürgenom sva se lahko pogovarjala o čemer koli. Lahko sem mu zaupal. Je družinski človek in ima tako zelo veliko sočutja za vse, kar se dogaja v tvojem zasebnem življenju," se skupnih let (Lewandowski je za Borussio Dortmund igral od leta 2010 do leta 2014) spominja izvrstni poljski napadalec, ki je zaznamoval preteklo sezono Bundeslige in Lige prvakov, odlično pa mu gre tudi v aktualni, saj z 20 goli v nemški Bundesligi močno vodi na lestvici najboljših strelcev.

"Ne spomnim se vsega, kar mi je dejal, saj moja nemščina takrat še ni bila najboljša. Toda že po nekaj besedah – pa tudi zaradi njegove telesne govorice – sem začutil, da se razumeva. Imela sva odličen pogovor," se je nazaj ozrl danes eden najboljših napadalcev. "Šlo je za psihološko stvar, nekakšno sproščeno druženje. In mislim, da je imelo nekaj povezave z mojim očetom. Takrat o tem nisem razmišljal na takšen način, toda zdaj se zavedam, da je bil moj pogovor z Jürgenom eden izmed tistih, kakršnega bi si želel imeti s svojim očetom (ta je umrl, ko je bil Lewandowski še najstnik, op. p.). Eden izmed tistih pogovorov, ki jih nisem imel veliko, veliko let,"je čustveno pristavil napadalec münchenskega Bayerna.

Lewandowski je nato v dresu Borussie Dortmund povsem eksplodiral. Plodno sodelovanje s Kloppom v štirih sezonah je poskrbelo za 103 gole Lewandowskega na 187 tekmah, kar je 'bilo dovolj' za dva naslova nemških prvakov in osvojitev nemškega pokala. 32-letni poljski napadalec je v omenjenem intervjuju Kloppa označil za 'slabega učitelja' v dobrem pomenu besede. "Jürgen mi ni predstavljal le očetovske figure. Kot trener je bil kot slabi učitelj. In to mislim v najboljšem pomenu besede," je razložil nekdanji napadalec Lech Poznana."Naj vam pojasnim. Pomislite na čase, ko ste hodili v šolo. Katerega učitelja se najbolj spominjate? Ne tistega, ki vam je najbolj olajšal življenje in ni ničesar pričakoval od vas. Ne, ne, ne ... Spominjate se tistega slabega učitelja, tistega, ki je bil do vas zahteven in strikten. Tisti, ki je nas vas pritiskal in iz vas iztisnil največ. Ta učitelj vas je naredil boljšega, kajne? In Jürgen je bil takšen,"se je časov skupnega sodelovanja za konec spomnil Lewandowski.