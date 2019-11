Lewandowski o težavah Bayerna: Manjka nam vodij

Poljak v vrstah bavarskega moštva je "stroj" za gole, v tej sezoni je na 17 tekmah v vseh tekmovanjih za Bayern dosegel že 21 golov (od tega 10 v Bundesligi in šest v Ligi prvakov). V zadnjem obdobju je pri nemških prvakih precej burno, brez službe je ostal glavni trener Niko Kovać in začasno ekipo vodi njegov pomočnik. Robert Lewandowski, prvi zvezdnik moštva, pa je opozoril še na druge notranje težave bavarske zasedbe. "Hrbtenica moštva, ki jo sestavljata Neuerin Lewandowski, ni dovolj. Morali bi imeti vodjo v vsaki liniji, v golu, v obrambi, na sredini in v napadu. To bi bilo idealno, saj en igralec ne more nositi celotnega bremena, to je nemogoče," je dejal prvi napadalec in strelec Bayerna, ki pričakuje, da bodo soigralci tudi prevzeli odgovornost.