Lewandowski prepričan, da bo Messi še osmič osvojil zlato žogo

Robert Lewandowski še ni razkril, ali namerava počakati do naslednjega svetovnega prvenstva.

"Seveda. Morda obstaja še en igralec, ki igra za isti klub, vendar obstaja le eno svetovno prvenstvo, ki odloča o tem, kdo jo bo osvojil v tej sezoni. In Leo je zdaj zagotovo na prvem mestu zaradi tega, ker je dosegel tisto, kar mu pomeni vse," je dejal napadalec Barcelone v intervjuju za Mundo Deportivo. Ob tem je sicer namigoval na dejstvo, da za francoski PSG, kamor se je lani iz Barcelone preselil Messi, igra tudi Kylian Mbappe.

Robert Lewandowski je spregovoril po vrnitvi s svetovnega prvenstva v Katarju, na katerem je skupaj s Poljsko izgubil v osmini finala proti kasnejšemu podprvaku Franciji.

Lewandowski še ne more povedati, ali bo za Poljsko igral tudi na naslednjem SP v nogometu, ki bo čez štiri leta. Zdaj 34-letni napadalec pušča povsem odprto možnost za še eno udeležbo na mundialu. "Vse bo odvisno od tega, če se bo Poljska kvalificirala za svetovno prvenstvo 2026. To ni odvisno samo od mene," je dejal večkratni najboljši strelec nemške bundeslige z Bayernom iz Münchna in dodal: "Zdaj sem osredotočen na naslednje evropsko prvenstvo."

Prvenstvo stare celine bo leta 2024 v Nemčiji. Lewandowski se je v pogovoru strinjal z oceno, da je bil finale Argentina - Francija eden najboljših finalov na svetovnih prvenstvih. Po njegovem mnenju je to posledica tega, da je prvenstvo potekalo sredi klubske ligaške sezone. "Če bi bilo prvenstvo junija po koncu sezone, bi bili nogometaši bolj utrujeni, tako da po 70 minutah ne bi mogli odigrati tako kakovostno. To je bila lepota finala, ki je bil med sezono. Tu je velika razlika."

Z Messijem sta spregovorila nekaj besed ob koncu tekme Argentina - Poljska v skupinskem delu prvenstva. Argentina, finalistka turnirja v Katarju in zmagovalka prvenstva, je Poljsko premagala. "Lahko samo rečem, da je bil prijeten pogovor. Nočem razlagati, o čem sva se pogovarjala, a bil je čudovit dialog. Vem, da je bila Argentina tudi po porazu na prvi tekmi proti Savdski Arabiji velik favorit za osvojitev naslova."

Na vprašanje, ali bi rad igral z Messijem pred upokojitvijo, pa je odvrnil: "To ni odvisno od mene. Seveda vidimo, da zdaj igra bolj kot 'organizator igre', morda dosega manj golov in daje več podaj svojim soigralcem, čeprav še naprej dosega tudi gole. Toda v primerjavi s prejšnjimi časi je zdaj nogometaš, o katerem lahko sanja vsak pravi napadalec."