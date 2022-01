Lewandowski pričakovano poljski športnik leta, o upokojitvi ne razmišlja

Triintridesetletni nogometaš je v glasovanju športnega medija Przeglad Sportowy in televizije Polsat osvojil prvo mesto, in sicer pred trikratno olimpijsko prvakinjo in svetovno rekorderko v metu kladiva Anito Wlodarczyk in svetovnim podprvakom v spidveju Bartoszem Zmarzlikom .

"Želim se zahvaliti vsem poljskim športnikom, saj sem ponosen na vse naše uspehe. Imamo talent in imamo velik potencial, da smo najboljši. Res sem ponosen, da sem zmagal. To je zame posebna nagrada, saj je povezana z mojo državo. V tujini živim že 12 let, zato ima zame poseben pomen. Želim se zahvaliti svoji družini, ki me podpira, in soigralcem, saj sem le član ekipe. Dobil sem nekaj vprašanj o morebitni upokojitvi, a če sem iskren o tem niti ne razmišljam," je dejal Lewandowski.