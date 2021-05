Lewandowski prvi po Müllerju z zlatim čevljem, 'narejenim' v Bundesligi

Robert Lewandowskije na lestvici zlatega čevlja prehitel stara znanca, Portugalca Cristiana Ronaldain Argentinca Lionela Messija. V pravkar končani ligaški sezoni, nemška se konča štiri tekme prej od ostalih najmočnejših prvenstev, je poljski zvezdnik dosegel 41 golov, zadnjega, ki je tudi podrl na videz nedosegljiv rekord velikega Gerda Müllerja, pa je dosegel v dramatičnem zaključku tekme zadnjega kroga proti Freiburgu (5:2).

Müllerjev rekord je bil nedotaknjen skoraj 50 let, je pa bil nepozabni nemški napadalec do letošnjega podviga Lewandowskega edini predstavnik nemškega prvenstva z osvojenim zlatim čevljem. Nič čudnega, ko pa imajo tudi največji asi nemškega prvenstva na voljo štiri tekme manj od tekmecev iz drugih prvenstev. Messi je s 30 goli v dresu Barcelone močno zaostal za Poljakom, Ronaldo je za Juventus prispeval gol manj, a vseeno spisal zgodovino, saj je kot prvi osvojil naslov najboljšega strelca v treh prvenstvih (Premier League, Primera Division in Serie A).

Bo zrušil še en rekord Müllerja?

Lewandowski je na lestvici zlatega čevlja zbral 82 točk (41 golov pomnoženo s količnikom 1,5, ki velja za klube iz najmočnejših petih lig), potem ko se med strelce ni uspel vpisati le na štirih od 27 tekem, ki jih je za Bayern v tej sezoni začel v prvi postavi. Tri gole ali več je dosegel v petih primerih, v Bundesligi pa sta bila njegova najbližja zasledovalca Portugalec Andre Silva(28/Eintracht Frankfurt) in Norvežan Erling Haaland(27/Borussia Dortmund).

Kljub že kar 276 golom v dresu Bayerna pa Lewandowski še vedno za 89 zadetkov zaostaja za Müllerjevim rekordom, ko gre za seštevek golov v vseh sezonah Bundeslige. Poljak od prestopa iz dortmundske Borussie sicer v povprečju doseže skoraj 28 golov na sezono, pogodba pa ga na Allianz Areno veže do leta 2023. Če bo želel zrušiti še drugi najslavnejši rekord Müllerja, bo verjetno 32-letnik na Bavarskem moral preživeti še kakšno sezono več, potem ko se je zlatemu čevlju močno približal že v lanski trofejni sezoni, ko pa je s 34 goli za dva zadetka zaostal za zmagovalcem Italijanom Cirom Immobilejem(Lazio).

Na vrhu večne lestvice je s šestimi zlatimi čevlji Messi, ki je v sezoni 2011/12 za Barcelono dosegel še vedno rekordnih 50 golov.