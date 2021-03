Lewandowski s hat-trickom še bližje rekordu velikega Gerda Müllerja

"Moram ostati miren. Imamo še nekaj tekem, imamo tudi Ligo prvakov, igramo na vsake tri dni," je po tekmi dejal Lewandowski. "Ni lahko, moraš ostati v vrhunski formi, misliti moram tudi na to. Gotovo sem si želel doseči gole, a o tem ne razmišljam, ne želim se spravljati pod tako velik pritisk v svoji glavi in želim zgolj opraviti svojo nalogo," je dodal.

'Uspelo nam je nekaj neverjetnega'

O neverjetni tekmi, ki jo je Bayern skoraj v celoti odigral z deseterico, do polčasa pa Stuttgartu zabil vse štiri gole, pa je Lewandowski še povedal, da je ekipa opravila "neverjetno" delo.

" Mislim, da smo si po rdečem kartonu mislili: 'Okej, fantje, to je velik izziv za nas, da dobimo to tekmo.' V prvih desetih minutah nismo igrali dobro, a po tem rdečem kartonu smo vedeli in si rekli: 'Dajmo, zdaj smo na potezi mi, moramo pritisniti in poskusiti zadeti.' Po prvem golu pa smo dosegli še enega, imeli smo več prostora spredaj, vedeli pa smo tudi, da si bomo, če pridemo do žoge, ustvarili situacijo in zadeli. V prvem polčasu smo opravili izjemno delo in dosegli štiri gole. To pomeni, da nam je uspelo nekaj neverjetnega,"je dodal Lewandowski.

S soigralci je sicer presenetljivo že končal letošnje pokalno tekmovanje, že v drugem krogu je rdeče po enajstmetrovkah izločil drugoligaš Holstein Kiel (2:2), v naslednjih dobrih dveh mesecih pa so Bavarci le še enkrat remizirali (doma z Arminio Bielefeld/3:3) in izgubili (v gosteh proti Eintracht Frankfurtu/1:2) ter so zdaj sredi niza šestih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Nazadnje so v Ligi prvakov tudi na povratni tekmi osmine finala ugnali Lazio (2:1), četrtfinalni žreb pa je trenerju Hans-Dieter Flicku in varovancem namenil spektakularno ponovitev lanskega finala s Paris Saint-Germainom.