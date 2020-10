Lewandowski s hat-trickom potopil Eintracht, Leipzig ostaja na vrhu, Borussia dobila derbi

Nogometaši Bayerna so v petem krogu nemške Bundeslige s 5:0 premagali zasedbo Eintracht Frankfurta. Vodilni RB Leizpig, pri katerem je slovenski nogometaš Kevin Kampl igral do 90. minute, pa je z 2:1 premagal zasedbo Herthe Berlin in tako ostal na vrhu bundesligaške lestvice. Borussia Dortmund pa je v derbiju Porurja s 3:0 zanesljivo ugnala Schalke. Dortmundčani so sedaj točkovno izenačeni z Bayernom.

icon-link Statistika Lewandowskega na tekmi z Eintrachtom FOTO: Sofascore.com Navijači Bayerna, ki so imeli veliko razlogov za veselje v letu 2020, bodo lahko slavili tudi po petem krogu Bundeslige v aktualni sezoni, saj je nemški stroj zmlel še zasedbo Eintracht Frankfurta (5:0). Pod hat-trick se je podpisal v zadnjem letu izvrstni poljski napadalec Robert Lewandowski, drugi gol za bavarsko zasedbo po poletnem prihodu pa je zabil nemški reprezentantLeroy Sane. Ta se je med strelce vpisal po vsega štirih minutah igre. Da je bila zmaga še slajša, je zadel še komaj 17-letni dragulj, Anglež Jamal Musiala, ki se je prav tako med strelce vpisal, potem ko je vstopil s klopi. Gre za nogometaša, ki je rojen v Nemčiji, a igra za mlajše angleške reprezentance, šel pa je skozi Chelseajevo nogometno šolo. Robert Lewandowski je po petih tekmah že pri desetih golih, kar v povprečju znaša dva gola na tekmo in je z naskokom najboljši strelec aktualne sezone nemške Bundeslige. Drugi je hrvaški napadalec Andrej Kramarić, ki ima na svojem kontu ob odigrani tekmi manj šest zadetkov. Velik udarec za Bavarce

Hansi Flick nekaj časa ne bo mogel računati na uslugeAlphonsa Daviesa. Kanadski reprezentant si je na tekmi poškodoval gleženj. "Eno vez ima raztrgano, drugo delno raztrgano. Zdravniki napovedujejo, da bo odstoten od šest do osem tednov. Jasno je, da za nas to pomeni udarec," je dejal Flick, ki pa na zadnjih bolj pomembnih tekmah na Kanadčana ni računal, ker naj ne bi bil v najboljši formi. Na zadnjih dveh tekmah, tudi v ligi prvakov proti Atleticu iz Madrida, je na njegovem mestu, levem boku, igralLucas Hernandez. icon-link Statistika Kampla na tekmi z Hertho Berlin FOTO: Sofascore.com RB Leipzig ostaja na vrhu

RB Leipzig je v petem krogu imel precej dela s Hertho Berlin, a ob rdečem kartonu Deyoraisa Zeefuika v 50. minuti in enajstmetrovki v 77. minuti, je bilo za rdeče bike vse skupaj precej lažje. Goste je v vodstvo sicer že v osmi minuti popeljal Kolumbijec Jhon Cordoba, nato pa je že čez tri minute za izenačenje poskrbel eden najbolj talentiranih osrednji branilcev na svetu Dayot Upamecano. Za zmago Leipziga je v 77. minuti poskrbel Marcel Sabitzer. Zanimivo je, da je Zeefuik rdeči karton dobil po vsega slabih petih minutah igre. Vstopil je namreč ob polčasu, nato prvi rumeni karton prejel v 47. minuti, drugega pa v 50. Prav njegova izključitev je močno prevesila tehtnico na stran domačinov, ki s četrto zmago sezone ostajajo na vrhu nemške Bundeslige (13 točk, Bayern jih ima 12). Kevin Kampl je za Leipzig tekmo začel in igral vse do zadnje minute rednega dela, ko ga je zamenjal francoski branilec Ibrahima Konate. icon-link Statistika derbija Borussia Dortmund - Schalke FOTO: Sofascore.com Borussia derbi odločila v drugem polčasu

Prvi del velikega derbija med dortmundsko Borussio in Schalkejem iz Gelsenkirchna ni ponudil zadetkov. Jih je pa zato kar tri drugi polčas, prav vseh pa so se veselili domači nogometaši. Prvi je mrežo Schalkeja načel branilecManuel Akanjiv 55. minuti, kmalu zatem pa je na 2:0 povišal Erling Haaland. Norveški napadalec je dobil odlično asistenco v prostor s strani Jadona Sancha in jo nato kronal še s prefinjenim lobom preko Frederika Rønnowa. Izid srečanja je v 78. minuti postavil še en branilec, in sicer izkušeni Matts Hummels. Bundesliga, 5. krog:

Bayern- Eintracht Frankfurt 5:0(2:0)

Mainz - B. Mönchengladbach 2:3 (2:1)

RB Leipzig - Hertha Berlin2:1 (1:1)

Union Berlin - Freiburg 1:1 (1:1)

Borussia Dortmund - Schalke3:0 (0:0)