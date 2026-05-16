Lewandowski se po koncu sezone poslavlja od Barcelone

Robert Lewandowski, ki je zaznamoval evropski nogomet s svojo izjemno statistiko, lovorikami in rekordi, je odločitev o prihodnosti sporočil na družbenem omrežju. "Po štirih letih, polnih izzivov in trdega dela, je čas za spremembo. Odhajam z občutkom, da je delo opravljeno. Trije naslovi prvaka v štirih sezonah. Nikoli ne bom pozabil ljubezni, ki so mi jo navijači izkazali že od prvega dne. Katalonija je moj dom," je zapisal 37-letni Poljak. Lewandowski se je v Barcelono preselil pred začetkom sezone 2022/23 iz Bayerna iz Münchna za 45 milijonov evrov, plus pet milijonov evrov obljubljenih bonusov. To se je zgodilo kmalu zatem, ko je osmič osvojil nemško prvenstvo in sedmič postal najboljši strelec bundeslige. V svoji prvi sezoni je bil s 23 goli najboljši strelec španske lige. Sčasoma je njegova forma upadla, a je kljub temu prispeval k temu, da je klub osvojil skupno sedem lovorik: tri naslove državnega prvaka, španski pokal in tri španske superpokale.

"Hvala vsem, ki sem jih spoznal v teh štirih čudovitih letih. Posebna zahvala predsedniku Joanu Laporti, ki mi je dal priložnost, da izkusim to neverjetno fazo svoje kariere. Barca je spet tam, kamor spada. Visca el Barca. Visca Catalunya," je navijače blaugrane polaskal Lewandowski. Trener katalonskega kluba Hansi Flick je o Poljaku govoril z izbranimi besedami. Na sobotni novinarski konferenci je nemški trener potrdil, da se je pogovarjal z igralcem, ki se je srečal tudi s celotno ekipo in se od njega poslovil. "Delo z njim je privilegij. Je profesionalec, vsak dan dela na najvišji ravni in svoje telo potiska do meja. Je zgled, ki mu lahko sledijo mlajši igralci. Zato je še vedno na tako visoki ravni. Če želi nekaj spremeniti, je to dobro zanj in za ekipo, saj bo to priložnost za osvežitev moštva. Je fantastična oseba in igralec svetovnega formata," je dejal Flick.

Robert Lewandowski in Hansi Flick