Lewandowski se po koncu sezone poslavlja od Barcelone

Barcelona, 16. 05. 2026 15.40

Avtor:
Lu.M STA
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski je s čustvenim zapisom na družbenih omrežjih napovedal, da se po koncu sezone poslavlja od vrst Barcelone. Markantni poljski napadalec je v katalonsko prestolnico prišel leta 2022, ko je bila Blaugrana v izredno turbulentnem obdobju. Katalonijo pa zapušča kot trikratni državni prvak in nogometaš, ki se je zavekomaj zapisal v zgodovino enega največjih klubov na svetu.

Robert Lewandowski, ki je zaznamoval evropski nogomet s svojo izjemno statistiko, lovorikami in rekordi, je odločitev o prihodnosti sporočil na družbenem omrežju. "Po štirih letih, polnih izzivov in trdega dela, je čas za spremembo. Odhajam z občutkom, da je delo opravljeno. Trije naslovi prvaka v štirih sezonah. Nikoli ne bom pozabil ljubezni, ki so mi jo navijači izkazali že od prvega dne. Katalonija je moj dom," je zapisal 37-letni Poljak.

Lewandowski se je v Barcelono preselil pred začetkom sezone 2022/23 iz Bayerna iz Münchna za 45 milijonov evrov, plus pet milijonov evrov obljubljenih bonusov. To se je zgodilo kmalu zatem, ko je osmič osvojil nemško prvenstvo in sedmič postal najboljši strelec bundeslige. V svoji prvi sezoni je bil s 23 goli najboljši strelec španske lige. Sčasoma je njegova forma upadla, a je kljub temu prispeval k temu, da je klub osvojil skupno sedem lovorik: tri naslove državnega prvaka, španski pokal in tri španske superpokale.

Robert Lewandowski
"Hvala vsem, ki sem jih spoznal v teh štirih čudovitih letih. Posebna zahvala predsedniku Joanu Laporti, ki mi je dal priložnost, da izkusim to neverjetno fazo svoje kariere. Barca je spet tam, kamor spada. Visca el Barca. Visca Catalunya," je navijače blaugrane polaskal Lewandowski.

Trener katalonskega kluba Hansi Flick je o Poljaku govoril z izbranimi besedami. Na sobotni novinarski konferenci je nemški trener potrdil, da se je pogovarjal z igralcem, ki se je srečal tudi s celotno ekipo in se od njega poslovil. "Delo z njim je privilegij. Je profesionalec, vsak dan dela na najvišji ravni in svoje telo potiska do meja. Je zgled, ki mu lahko sledijo mlajši igralci. Zato je še vedno na tako visoki ravni. Če želi nekaj spremeniti, je to dobro zanj in za ekipo, saj bo to priložnost za osvežitev moštva. Je fantastična oseba in igralec svetovnega formata," je dejal Flick.

Robert Lewandowski in Hansi Flick
Najboljši strelec poljske izbrane vrste je v Kataloniji pustil neizbrisljiv pečat. Na 191 tekmah je dosegel kar 119 zadetkov, izkupiček, ki je ob njegovi starosti še toliko bolj navdušujoč. "Prišel je kot zvezda. Odhaja kot legenda. Hvala za vsak gol, vsako bitko in vsak čarobni trenutek v naših barvah," so ob Poljakovi napovedi zapisali pri Barceloni.

V zadnjih mesecih je bila vloga Poljaka v ekipi vse bolj skromna. V tej sezoni je v la ligi nastopil 29-krat, pri čemer je 14-krat začel na klopi. V teh 29 nastopih je dosegel 13 golov. Lewandowski še ni sporočil, kje bo igral naslednjo sezono. Mediji so ga povezovali s Savdsko Arabijo, ZDA ali eno od šibkejših evropskih lig.

športnik66
16. 05. 2026 16.12
Velik igrale in golgeter je Lewandowski. Še vsaj 2-3 leta lahko igra nogomet na visoki ravni. Vsaka ekipa ga bo zelo vesela, tako v Evropi, kot ZDA ali arabski ligi. Ker sta z ženo ob velika ljubitelja športa, denarja ima pa verjetno za ta lajf več kot dovolj, ga jaz pričakujem v ameriški ligi.
