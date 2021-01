Lewandowski v postelji z vsemi trofejami iz leta 2020

Poleg ekipnih nagrad za zmago v Ligi prvakov, nemški 1. Bundesligi, pokalu in superpokalu so vitrine Bayerna in Lewandowskega v tem letu postale bogatejše tudi za evropski superpokal, medtem ko so nekdanjega člana dortmundske Borussie za najboljšega izbrali tudi pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) in Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Postal je tudi evropski športnik leta po izboru Poljske tiskovne agencije (Pap) in športnik leta po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (Aips), nazadnje pa tudi nogometaš leta na podelitvi Globe Soccer v Dubaju.

Na njegovi postelji najdemo tudi nagrado za najboljšega strelca nemškega prvenstva, med redkimi priznanji, ki so 32-letniku ubežala, pa sta zlati čevelj in zlata žoga. Prvega je osvojil italijanski napadalec Lazia Ciro Immobile, medtem ko najbolj cenjenega posamičnega priznanja za dosežke v minulem letu, ki ga podeljuje revija France Football, kontroverzno ne bodo podelili. Prav Lewandowski je bil največji favorit, da po Hrvatu Luki Modrićukot drugi v več kot desetletni vladavini Argentinca Lionela Messijain Portugalca Cristiana Ronaldaše dodatno "zmoti" njuno prevlado.