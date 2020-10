Lewandowski zabil štiri: Bayern po dramatični končnici do zmage proti Herthi

Prvi zadetek soThomasu Müllerjurazveljavili zaradi prepovedanega položaja, v 40. minuti pa dvomov po strelu Roberta Lewandowskega ni bilo. Poljakje v šesti minuti drugega polčasa povišal vodstvo in zdelo se je, da Bavarci mirno krmarijo do zmage. Toda Hertha je po predložku s strani in zadetku Jhona Cordobenajprej znižala izid, v 71. minuti pa je za izenačenje po sijajni dvojni podaji poskrbel Matheus Cunha. V 80. minuti je imel vodstvo na desni nogi Corentin Tolisso, a je iz petih metrov meril prek vrat Alexandra Schwolowa. Je bil pa bolj natančen Lewandowski, ki je v 85. minuti prišel do "hat-tricka". Toda Hertha se ni dala, prekJessica Ngankama, ki je nekaj sekund prej prišel na zelenico, so v 88. minuti znova izenačili, berlinska srca pa je s četrtim zadetkom na tekmi z enajstih metrov v sodnikovem dodatku strl odlični Robert Lewandowski. Bayernu je najboljši igralec lige prvakov v sezoni 2019/20 zagotovil še 16. tekmo zapovrstjo brez poraza na domači zelenici. Nazadnje so na Allianz Areni izgubili lani novembra proti Bayerju iz Leverkusna. Na lestvici so s šestimi točkami prehiteli Borussio iz Dortmunda zaradi boljše gol razlike, pred obema v minuli sezoni najboljšima moštvoma pa so na lestvici prvi Leipzig, drugi Augsburg in tretji Eintracht Frankfurt. Augsburg je danes proti Wolfsburgu remiziral z 0:0. Že v soboto se je Leipzig znesel nad nebogljenim Schalkejem (4:0), Borussia iz Dortmunda pa je z istim izidom ugnala Freiburg. Še tretjič je v sezoni remiziral leverkusenski Bayer, tokrat s Stuttgartom (1:1), nogometaši Borussie iz Mönchengladbacha pa so prišli do prve zmage v sezoni proti Kölnu (3:1).