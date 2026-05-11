Nogomet

Lewandowski zapušča Barco? Kdo bo novi napadalec?

Barcelona, 11. 05. 2026 13.07 pred 1 uro 4 min branja 6

Avtor:
A.M.
Robert Lewandowski

Potem ko je Barcelona z zmago na El Clasicu potrdila nov naslov v španskem prvenstvu, je Robert Lewandowski odkrito spregovoril o svoji prihodnosti. Namignil je, da bi utegnil poleti najti novega delodajalca, vprašanje pa je, koga, če sploh, bo katalonski velikan pripeljal namesto njega.

Robert Lewandowski v letošnji sezoni ni imel tako pomembne vloge kot v preteklih letih pri Barceloni in Bayernu. Razumljivo, saj bo poleti dopolnil že 38 let. V španskem prvenstvu je začel le 40 odstotkov tekem, kljub temu pa sodeloval pri 16 zadetkih. Med evropsko elito je bil na dveh tretjinah tekem umeščen v začetno postavo, prispeval pa je štiri gole in asistenco.

Na zadnji tekmi, ko je Barcelona z 2:0 premagala Real Madrid in osvojila špansko prvenstvo, je v igro vstopil v 77. minuti. Zamenjal je Ferrana Torresa, ki je dosegel drugi zadetek in tako kot že velikokrat v letošnji sezoni tekmo začel na položaju osrednjega napadalca. Poljaku se pogodba z Barcelono izteče čez natanko 50 dni.

"Bomo videli. Verjetno bom počakal, da vidim, kakšne priložnosti se mi ponudijo, nato pa bom sprejel odločitev, ki bo najboljša zame in za mojo družino," je povedal Lewandowski, ki nekajkrat tekom sezone ni bil zadovoljen nad odločitvami trenerja Hansija Flicka: "Včasih sem razumel, včasih pa sem želel igrati. Bilo je nekaj manjših poškodb, ampak ko sem bil pripravljen, sem želel biti na zelenici."

Kaj bo prinesla poletna tržnica?

Španski mediji so že med sezono večkrat trdili, da Barcelona poljskemu napadalcu ne bo ponudila nove pogodbe in da bo med poletnim prestopnim rokom osredotočena predvsem na iskanje nove devetice. Veliko se je omenjalo Juliana Alvareza.

Zvezdnik Atletico Madrida, ki je letos iz Lige prvakov izločil Barcelono, trdi, da je zadovoljen s trenutnim delodajalcem, kljub temu pa naj bi bil naklonjen prestopu, saj je od malih nog navijal za Barcelono. Veliko težavo bi tukaj utegnile predstavljati finančne zmožnosti katalonskega velikana, ki bi moral za Argentinca vsekakor odšteti čez 100 milijonov evrov.

Kataloncem naj bi bila zanimiva tudi dva igralca, ki sta po podatkih Transfermarkta trenutno vredna 75 milijonov. Prvi je Joao Pedro, ki je v svoji debitantski sezoni v dresu Chelseaja ena izmed redkih svetlih točk londonskega kluba. Modri so ga lani pripeljali iz Brightona, vsekakor pa se mu ne bi bili pripravljeni zlahka odreči.

Joao Pedro je Chelseaju zagotovil tri točke.
Joao Pedro je Chelseaju zagotovil tri točke.
FOTO: Profimedia

Drugi nogometaš, ki na papirju deluje kot veliko realnejša možnost, je Victor Osimhen. Nigerijec je vrsto let navduševal v dresu Napolija, kar je pripeljalo do tega, da je bil pred dvema letoma med najbolj cenjenimi napadalci na svetu. V želji po prestopu se je sprl z vodstvom italijanskega kluba, nato pa ob koncu poletnega prestopnega roka leta 2024 presenetljivo odšel na posojo k Galatasarayju.

Tam se je takoj vklopil v sistem in nadaljeval z odličnimi predstavami, po koncu sezone pa je sledilo novo, še večje presenečenje. Številni so pričakovali, da bo prestopil k enemu izmed velikanov stare celine, 27-letnik pa je ostal v Istanbulu. Galatasaray ga je namreč odkupil od Napolija. Nigerijec tudi v letošnji sezoni igra na vrhunskem nivoju, posledično pa se ga ponovno povezuje z odmevnim prestopom. Ena izmed destinacij, ki se omenja najpogosteje, je prav Barcelona.

Vsekakor bodo poleti zanimivi še mnogi drugi nogometaši. Omar Marmoush naj bi želel poiskati nov izziv, saj v Manchester Cityju ob prisotnosti Erlinga Haalanda ne dobiva veliko priložnosti za dokazovanje – podobna težava, kot jo je imel Alvarez, nato pa v dresu Atletica hitro zablestel. Privlačen bo tudi Igor Thiago, ki je v Premier ligi za Brentford dosegel kar 22 zadetkov in na lestvici strelcev zaostaja le za Haalandom.

Nobeno presenečenje pa ne bi bilo, če Katalonci zaradi finančnih težav ne bi pripeljali nobenega zvezdnika. Letos se je Torres namreč na mnogih tekmah odlično znašel v konici napada, tako bi lahko Barcelona pripeljala kakšnega mladega talenta, ki bi se počasi razvijal v vrhunsko špico, ali izkušenega napadalca, ki bi ga lahko pripeljali za nižji znesek. Dva se ponujata v Bundesligi, od koder je španski prvak pripeljal prav Lewandowskega. Serhou Guirassy in Patrik Schick sta v tej sezoni nemške lige dosegla po 16 zadetkov. Mikaven je tudi Ivan Toney, ki je s 30 goli najboljši strelec savdske lige.

KOMENTARJI6

NoriSušan
11. 05. 2026 14.12
Vsi trije so dobra opcija ampak je Alvarez verjetno najbolši pa tudi najdražji
rumenjak
11. 05. 2026 13.38
najvecja napaka lewandowskega je bila ta da je zapustil bayern
NoriSušan
11. 05. 2026 14.12
Po kakšni logiki?
modelx
11. 05. 2026 13.15
in kaj manjka ferranu? edini manjko napada so goli iz prostega strela. včerajšnji rashfordov je po moje bil skorajda edini letos. se kdo spomni še kakšnega?
annonymo95
11. 05. 2026 13.35
Rashford je dal se enega v ligi prvakov
Kolllerik
11. 05. 2026 13.11
Osimhen veliko bolj realna opcija za Barco za 150 mil.?? 🤣🤣
