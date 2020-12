Lewandowski do novega mejnika v Bundesligi

Kot so zapisali na uradni spletni strani bundeslige, je 32-letni napadalec 176 bundesligaških golov dosegel v dresu Bayerna (odigral je 201 tekmo), ostalih 74 pa še v času, ko je igral za Borussio Dortmund. Izračunali so tudi, da Poljak doseže v povprečju gol na vsakih 106 minut, tudi v tem elementu je malenkost pred njim le omenjeni Gerd Müller (gol je dosegel vsakih 105 minut).

Bayern je na domačem stadionu premagal ekipo Wolfsburga (2:1). Robert Lewandowski je dosegel dva gola, tudi svojega jubilejnega 250. v bundesligi, nato pa je za zmago dodal še enega. Tako je poljski napadalec postal tretji v zgodovini nemškega prvenstva, ki je "prebil" mejo 250 golov, pred njim sta le še (verjetno) neulovljivi in legendarni Gerd Müller (365 golov), drugi je Klaus Fischer (268). Na četrtem mestu je Jupp Heynckes (220 golov). Lewandowski je bil že v minuli sezoni brez konkurence prvi strelec bundeslige, dosegel je 34 golov.

Poljak je v izvrstni formi, to je že njegov 18. gol v sezoni v vseh tekmovanjih, in ni presenetljivo, da je verjetno celo prvi kandidat za nagrado Fife (Mednarodna nogometna zveza) za najboljšega igralca, ki jo bodo podelili danes v Zürichu. Lewandowski je med drugim z Bayernom osvojil naslov državnega prvaka, še bolj pomembna pa je bavarska lovorika v Ligi prvakov, Lewandowski se je izkazal tudi v tem tekmovanju (15 golov na desetih tekmah). Med trojico kandidatov za omenjeno nagrado Fife sta tudi nepogrešljiva Portugalec Cristiano Ronaldo (Juventus) in Argentinec Lionel Messi (Barcelona).