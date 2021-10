Lewandowski po koncu sezone k madridskemu Realu?

Izjemni poljski reprezentančni napadalec, ki pri 33 letih še vedno zabija gole kot za šalo, bo po koncu aktualne sezone vstopil v zadnje leto pogodbenega razmerja s serijskim nemškim državnim prvakom, münchenskim Bayernom.

Toda kot poroča madridski športni časnik AS, bo Robert Lewandowski že po tej sezoni spakiral kovčke in se preselil v špansko prestolnico k Realu, kjer bi ga tamkajšnji nogometaši na čelu s prekaljenim trenerskim lisjakom Carlom Ancelottijem z veseljem sprejeli medse. "Lewandowski nima želje podaljšati sodelovanja z Bayernom, saj je na Bavarskem dosegel in osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Zmanjkuje mu motiva, zato se je odločil predčasno zapustiti München," med drugim navajajo v AS in nadaljujejo: "Pri Bayernu si seveda želijo, da bi Poljaka zadržali v svojih vrstah tudi v prihodnje, vendar ne bodo pretiravali s ponudbo za novo pogodbo, ne glede na izjemno strelsko formo Lewandowskega."