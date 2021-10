'Lewangolski' z dvema zadetkoma poskrbel za nov ležeren sprehod Bayerna

Po sredinem sramotnem porazu proti Borussiji iz Mönchengladbacha (0:5) v nemškem pokalu so se igralci Bayerna svojim navijačem hitro oddolžili. Junaka srečanja proti Unionu iz Berlina sta bila Robert Lewandowski (dva zadetka) in Thomas Müller (zadetek in dve podaji). Domači Union je klonil z rezultatom 2:5. Bayern ima na vrhu lestvice še vedno točko prednosti pred drugouvrščeno Borussio iz Dortmunda, ki je bila na svojem Westfalnu boljša od Kölna z 2:0.

Robert Lewandowski je že na začetku srečanja nadaljeval svoj neverjeten pohod. Z uspešno izvedeno enajstmetrovko je v 15. minuti srečanja dosegel že svoj 35. zadetek na 27 bundesligaških tekmah v letošnjem koledarskem letu. icon-expand Statistika Roberta Lewandowskega v Bundesligi v letu 2021 FOTO: AP V 23. minuti je Bayern prišel do nove lepe priložnosti. Prosti strel na robu kazenskega prostora domačih je izvedel Joshua Kimmich, ki je žogo podal približno pol metra oddaljenemu Thomasu Müllerju. Ta jo je preprosto ustavil za Lewandowskega, ki je z izjemno natančnim strelom prelisičil domačega vratarja in dosegel še svoj 36. zadetek v Bundesligi v letošnjem letu. Bavarci se z udobno prednostjo kot po navadi niso zadovoljili. icon-expand Lewandowski je proti Unionu iz Berlina bil izjemno natančen pri strelih iz prekinitev. FOTO: AP Pred novim zadetkom Bayerna je vredno omeniti mojstrske poteze Lewandowskega v 34. minuti. Žogo je po posredovanju domače obrambe mojstrsko umiril s svojo ramo, z naslednjim dotikom noge jo je odmaknil od nadležnih branilcev, nato pa mojstrsko podal do Saneja, ki je utekal za njegovim hrbtom. Nemec popolnega darila poljskega velemojstra ni izkoristil, saj je Luthe njegov strel odlično ubranil. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Že minuto pozneje se je Sane oddolžil za svojo nespretnost. Kingsley Coman je z desne strani podal žogo v osrčje domačega kazenskega prostora, kjer jo je Müller rahlo preusmeril pod noge tokrat bolj odločnega Saneja, ki jo je preprosto poslal v mrežo. Union se ni predal Berlinčani kljub velikem zaostanku niso obupali. Izjemna podpora navijačev na tribunah je obrodila sadove v 43. minuti. Genki Haraguchi je z desne strani lepo podal na drugo stran igrišča, kjer jo je hvaležno pričakal Niko Giesselmann in močno ustrelil proti gostujočemu vratarju Manuelu Neuerju, ki je ni uspel ustaviti in izid je bil 3:1. icon-expand Strelec Unionovega prvega zadetka Niko Giesselmann FOTO: AP Že minuto pozneje se je gostujoča mreža znova zatresla. Surinamski napadalec Sheraldo Becker je pobegnil obrambi Bayerna in premagal Neuerja. Veselje na stadionu An der Alten Försterei je na žalost domačih navijačev trajalo zgolj par sekund, saj ga je prekinil žvižg sodnikove piščalke, ki je opozoril na prepovedan položaj domačega napadalca. Trije zadetki v drugem polčasu Upanje domačinov je v 61. minuti s svojim drugim zadetkom v letošnji sezoni ubil Coman. Francoz je žogo prejel na desni strani igrišča in daleč od gola. Zapodil se je proti gostujoči obrambi in silovito ustrelil v levi zgornji kot Luthejeve mreže. A nov zadetek Bayerna za 4:1 je znova spodbudil domačine, ki so svoj drugi zadetek dosegli v 65. minuti, ko je zadel Julian Ryerson. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bavarci so znova odgovorili (šele) v 79. minuti, ko je po lepem prodoru in podaji branilca Dayota Upamecana spretno zadel podajalec dveh zadetkov Müller. Nemec je tako postavil končni izid srečanja. Union je doma izgubil prvič po 19. septembru leta 2020. Njihov sijajni niz je trajal kar 21 tekem. Zmaga tudi Borussije iz Dortmunda Drugouvrščena Borussia je postopoma lomila odpor pred leti slovensko obarvanega Kölna. Prvi gol za rumeno-črne je dosegel Belgijec Thorgan Hazard v 40. minuti, drugega pa Steffen Tigges v 64. minuti. Tretjeuvrščeni Freiburg je zadnjeuvrščeni Greuther Fürth ukanil s 3:1. Za ekipo, kjer je nekoč igral športni direktor slovenskih nogometnih reprezentanc Miran Pavlin, je najprej avtogol dosegel Simon Asta v 20. minuti, na 2:0 pa je povišal Nicolas Hofler v 39. minuti. V drugi polovici tekme je za Freiburg z 11-metrovke zadel še Vincenzo Grifo v 78. minuti, štiri minute pred tem je za gostujočo zasedbo zadel Jamie Leweling. Wolfsburg je v Leverkusnu premagal Bayer z 2:0, potem ko sta med 48. in 51. minuto v polno zadela Lukas Nmecha in Maximilian Arnold. Mainz je v gosteh premagal Arminio iz Bielefelda z 2:1. Hoffenheim je že v petek premagal Hertho iz Berlina z 2:0. Izidi, 10. kroga nemške Bundeslige: Hoffenheim - Hertha Berlin 2:0 (2:0) Arminia Bielefeld - Mainz 1:2 (1:1) Bayer Leverkusen - Wolfsburg 0:2 (0:0) Borussia Dortmund - Köln 2:0 (1:0) Freiburg - Greuther Fürth 3:1 (2:0) Union Berlin - Bayern München 2:5 (1:3) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke