Licenciranje: vseh deset prvoligašev dobilo zeleno luč

Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2021/22 je pravočasno vložilo vseh deset klubov 1. SNL 2020/21. Osem klubov je vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne UEFA-licence (ND Gorica in NK Tabor Sežana sta vložila vlogo samo za 1. SNL). Vloge je na prvi stopnji obravnavala Komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval licenčni oddelek NZS. Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo in odločala ob doslednem upoštevanju Pravilnika NZS in UEFA za licenciranje nogometnih klubov, UEFA-standarda in sklepov organov NZS in UEFA ter sprejela primerne odločitve.