Dinamo z golom v zadnji minuti do zmage proti Anderlechtu

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Tekma v Zagrebu bi se lahko končala tudi drugače, oboji so imeli svoje priložnosti, gosti so tudi zatresli okvir vrat. Na koncu so Zagrebčani prišli do zmage in imajo zdaj štiri točke, Miha Zajc pri njih ni dobil priložnosti za igro, Svena Šunte in Aleksa Stojakovića pa ni bilo v kadru. Graški Sturm, pri katerem je on Gorenc Stanković odigral celo tekmo, je izgubil na gostovanju pri Bournemouthu z 0:3, potem ko so zadeli Evanilson, Rayan in Alvaro Rodriguez, slednji z bele pike ob koncu tekme. Avstrijci ostajajo pri eni točki, Bournemotuh pa je eden od desetih klubov, ki imajo po dveh krogih dve zmagi.

Jagiellonia, pri kateri je Dušan Stojinović igral od 68. minute, Nika Prelca pa zaradi poškodbe ni bilo v kadru, je s 3:1 ugnala Ararat-Armenio in vpisala prve tri točke. Slednja je sicer povedla, nato pa so za preobrat poskrbeli Kamil Jozwiak, Rodrigo Conceicao in Ousmane Sow. Gašper Trdin, ki je v igo vstopil v 62. minuti, pa je z Levskim iz Sofije igral 1:1 v gosteh pri NEC Nijmegenu. Reinaldo je zadel za vodstvo Bolgarov, Tjaronn Chery pa je izid poravnal v 64. minuti.

Randal Kolo Muani FOTO: AP

Na preostalih tekmah je AZ Alkmaar z 2:1 premagal Hapoel Beršebo, Lech Poznanj je z 0:4 izgubil proti Bayerju, ki je v uvodnem krogu ugnal Celjane, tokrat je dva gola z bele pike prispeval Patrik Schick, Lyon je s 3:2 ugnal Crystal Palace, Milan je s 4:0 v gosteh odpravil Salzburg, junak tekme pa je bil Alphadjo Cisse s tremi goli. Torreense je z 1:2 klonil pred Sunderlandom, Noah Sadiki je za zmago zadel v 93. minuti, tekmi Sparta Praga - Lillestroem in Union St. Gilloise - Real Sociedad pa sta se končali z 1:1. V večernih tekmah je Benfica nadigrala Celtic s 4:1, Jhon Duran je zadel dvakrat, Celta Vigo je v končnici pokleknila pred Juventusom z 1:2, Nick Woltemade je najprej v 58. minuti izenačil za Torinčane, Randal Kolo Muani pa je v 92. dosegel zmagoviti gol.

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Ferencvaros je z goloma Kristofferja Zachariassna premagal Viktorio Plzen z 2:1, Marseille je vpisal še drugi poraz, ko je z 0:1 izgubil proti Olympiakosu, Rennes je po preobratu z 2:1 ugnal OFI s Krete, Abdelhamid Ait Boudlal je odločilni gol dosegel v 90. minuti. Hoffenheim pa je z 2:3 klonil pred Bešiktašem, vseh pet golov je padlo po 60. minuti, dva je za goste dosegel Hyeon-gyu Oh. Po dveh krogih so stoodstotni Juventus, Bayer Leverkusen, Benfica, Bešiktaš, Bournemouth, Omonia, Ferencvaros, Lyon, Olympiakos in Sunderland.