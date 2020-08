Evropska liga: Bayer potrdil formalnost, Sevilla izločila Romo

Pandemija koronavirusa je poskrbela, da Sevilla in Roma nista uspeli odigrati niti prve tekme osmine finala Evropske lige, zato sta se ekipi po prilagojenih pravilih Uefe pomerili zgolj na enem srečanju, ki ga je gostila MSV-Arena v nemškem Duisburgu. Prvi zadetek smo videli v 22. minuti. Ever Banega je našel odkritega Sergia Reguilona, ta je izkoristil svojo izjemno hitrost, zaobšel dva nogometaša Rome in nato z natančnim strelom premagal nemočnega Paua Lopeza. Nato smo na obeh straneh videli nekaj polpriložnosti, Španci pa so svojo prednost tik pred polčasom uspeli še povišati. V hitrem protinapadu je vse storil Lucas Ocampos, ki je nato lepo našel Youssefa En Nesyrija, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko zaključiti za 2:0.

Na začetku drugega polčasa bi lahko potnika v četrtfinale dokončno odločil Ocampos, a je Argentinec zapravil zares sijajno priložnost. Henrik Mhitarjan bi na drugi strani le nekaj minut zatem lahko znižal na 2:1, a je tudi Armenčev strel šel za malenkost mimo okvirja. V 70. minuti je nevarno zapretilEdin Džeko, v 74. pa je Sevilla povišala na 3:0. Veselja Julesa Koundejapa ni trajalo dolgo, saj se je po posredovanju VAR-a izkazalo, da je bil 21-letni branilec v prepovedanem položaju. Do konca se rezultat ni več spreminjal, kar pomeni, da Sevilla napreduje med osem najboljših, Roma pa je s porazom sklenila evropsko sezono.

Istočasno je v Leverkusnu domači Bayer branil visoko prednost, ki si jo je proti Rangersom priigral na prvi tekmi v Glasgowu. Domači farmacevti so imeli niti igre zopet v svojih nogah, vse dvome o zmagovalcu obračuna pa je na začetku drugega dela razblinil Moussa Diaby. Nadarjeni Francoz je dočakal sijajno globinsko podajoCharles Aranguiza in nato žogo poslal pod prečko vratarja gostov Allana McGregorja.

Izidi osmine finala Lige Evropa:

Roma* – Sevilla 2:0 (2:0)

Reguilon 22., En-Neysri 44.

Bayer Leverkusen* – Rangers 1:0 (0:0) /3:1/

Diaby 51.

Basel – Eintrach Frankfurt /3:0/

Wolverhampton – Olympiakos

* - napredoval v četrtfinale

// - izid prve tekme