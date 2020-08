Sevilla v zaključku opravila z Wolverhamptonom, Šahtar razbil Basel

Šahtar je stvari hitro postavil na svoje mesto V Gelsenkirchnu smo na prvi zadetek čakali le dobrih 90 sekund. Nogometaši Šahtarja so imeli podajo iz kota, po kateri je v prazno "zaplaval" srbski vratar Đorđe Nikolić , kar je z glavo uspel izkoristiti naturalizirani Ukrajinec Junior Moraes . V 22. minuti so Ukrajinci, ki domače tekme v zadnjih sezonah zaradi vojnega stanja v domačem Donecku igrajo v Kijevu, povedli z dvema goloma prednosti. Lepo ekipno akcijo, pri kateri je kot asistent še drugič sodeloval Marlos , je kronal Taison . Brazilec je imel pri strelu veliko sreče, saj se je žoga odbila od enega od Baslovih branilcev, preden je premagala nemočnega Nikolića.

Jimenez ne bo mirno spal

Na drugi tekmi, ki jo je gostil Duisburg, so bolje začeli volkovi. Wolverhampton je v 11. minuti prišel do enajstmetrovke, potem ko je bil Adama Traore prehiter za obrambo Seville, ki je hitronogega Španca zaustavila šele s prekrškom. K beli točki je pristopil prvi napadalec moštva Raul Jimenez, za katerega se zanima tudi Juventus, a je Mehičan sprožil sila medel strel, kar je z obrambo kaznoval maroški vratar Bono. Do konca polčasa je imel najlepšo priložnost Lucas Ocampos, a je njegov strel za las šinil mimo desne vratnice vratarja Wolvesov Ruia Patricia.

Portugalec je moral prvič resneje posredovati v 66. minuti, ko je bil v sijajnem položaju junak srečanja proti Romi Youssef En Nesyri. Ostalo je pri 0:0, a Sevilla je nadaljevala s pritiskom, kar bi se skoraj izplačalo v 77. minuti. Vezist Ever Banegaje imel prosti strel, znova pa je odlično posredoval Patricio. A niti tokrat zelo razpoloženi vratar ni mogel preprečiti poraza svojega moštva, ko je v 88. minuti prav Banega poslal visoko podajo v kazenski prostor, kjer je bil v slogu najboljših napadalcev najvišji Ocampos. Volkovi so do konca tekme šli na glavo, kar pa jim ni pomagalo. Po porazu z 0:1 se poslavljalo od Evropske lige, s tem pa so ostali tudi brez evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni.

V polfinalu se bo Inter Samirja Handanovića pomeril s Šahtarjem, Sevillo pa čaka Manchester United.