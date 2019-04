Eintracht po preobratu izločil Benfico, Arsenal v Neaplju potrdil napredovanje

'Netopirji' so bili v španskem četrtfinalnem obračunu Lige Evropa premočni za Villareal že na prvi tekmi na njegovi zelenici, ki so jo dobili s 3:1. Na povratnem obračunu na Mestalli je bilo potrebno le potrditi napredovanje med štiri najboljša moštva tega tekmovanja.



Ob zmagi z 2:0 sta zadetka prispevala Alejandro Latorre že v 13. in Dani Parejo v 54. minuti. S skupnim izidom 5:1 je kot že rečeno v polfinale evropske lige napredovala Valencia, kjer jo čaka vroč obračun z londonskim Arsenalom. Slednji je po suvereni igri in domači zmagi nad Napolijem z 2:0 pred tednom dni tudi na povratni tekmi na stadionu San Paolo prikazal stabilno in preudarno igro. Edini zadetek na srečanju za skupno zmago 3:0 in napredovanje v polfinale je dosegel Alexandre Lacazette v 36. minuti.

Drugi londonski velikan Chelsea je velik del posla opravil že na prvi tekmi v Pragi, kjer je sicer slavil z minimalnih 1:0, na povratnem obračunu na Stamford Bridgeu pa je v pravi poplavi zadetkov slavil s 4:3. Za modre so bili uspešni dvakrat Pedro, Deli z avtogolom in Giroud, medtem ko sta za Pražane v polno merila prav tako dvakrat Ševčikin Souček.