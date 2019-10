Andraž Šporar še naprej 'vroč': Ljubljančan na vrhu strelcev LE

Andraž Šporar je do priložnosti prišel po hitri akciji svojih soigralcev in žogo poslal v gol ob levi vratnici. Kot se je izkazalo na koncu, je bil to edini gol slovaškega kluba, kar pa ni bilo dovolj za njegov uspeh, saj so gostje v drugem polčasu zadeli dvakrat in domov odnesli vse tri točke. Slovan ostaja pri štirih točkah v skupini K. Drugi Slovenec v dresu Slovana Kenan Bajrić je tekmo presedel na klopi za rezervne igralce.

V skupini H sta se v ruski prestolnici srečala Jaka Bijol v dresu CSKA Moskve in Miha Blažič v dresu Ferencvarosa. Več razlogov za veselje je imel Blažič, ki je ob zmagi Ferencvarosa z 1:0 odigral celo tekmo. Bijol je za CSKA, ki po treh tekmah ostaja brez točk, v igro vstopil v 80. minuti pri izidu 0:0. Za zmago gostov je v 86. minuti zadel Roland Varga.

V skupini A pa sta se pomerila Karabah in Apoel Nikozija, za katerega igrata tudi dva Slovenca. Vid Belec je branil celo tekmo, Roman Bezjakpa je v igro vstopil v 76. minuti pri izidu 2:2, kar je bil tudi končni izid dvoboja. Apoel je s tem remijem prišel do prve letošnje točke v Evropi.

Derbi skupine L med domačim Partizanom in Manchester Unitedom so z golom Anthonyja Martiala z bele točke dobili rdeči vragi.