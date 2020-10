Liga Evropa: Milan zlahka prek Sparte, Tottenham na kolenih v Belgiji

Za zmago AC Milana nad praško Sparto so poskrbeli trije 21-letniki, in sicer Brahim Diaz, Rafael Leao in Diogo Dalot, ki so zadevali po zapisanem vrstnem redu. Podajalec pri prvem zadetku Zlatan Ibrahimović je ob vodstvu Milana z 1:0 zgrešil enajstmetrovko, žoga se je po njegovem strelu od prečke odbila v golavt.

Slovenski reprezentant Petar Stojanovićje z Dinamom Zagrebom vpisal še drugi remi v skupini K, potem ko se je tekma v Moskvi s tamkajšnjim CSKA-jem zaključila z izidom 0:0. Stojanović je za zagrebško zasedbo odigral celoten obračun. Moskovčani so imeli sicer številne priložnosti za zmago, a je sleherni od 25 strelov zgrešil cilj, ali pa je bil na mestu Dominik Livaković v vratih Zagrebčanov. S štirimi točkami je na vrhu skupine avstrijski Wolfsberger, ki je v gosteh z 1:4 ugnal nizozemski Feyenoord, CSKA in Dinamo sledita z dvema točkama.

Veliko presenečenje, pravcato malo senzacijo so v skupini J pripravili nogometaši Royal Antwerpa. Ti so na domačem Bosuilstadionu z golom izraelskega napadalcaLiorja Refaelova premagali (1:0) finalista Lige prvakov leta 2019 - zasedbo Tottenhama, ki jo vodi sloviti trenerJose Mourihno. Ta se je med polčasom, očitno nezadovoljen s predstavo svojih varovancev, odločil kar za štiri menjave, kmalu zatem pa jeGaretha Balazamenjal za prvega zvezdnika ekipeHarryja Kana, a niti to Londončanom ni pomagalo. Antwerpen so zapuščali sklonjenih glav. Belgijci zdaj v skupini J z dvema zmagama zasedajo prvo mesto, Tottenham je s tremi točkami drugi, prav toliko točk pa ima tudi LASK Linz, ki je tokrat prišel do domače zmage nad Ludogorcem (4:3).