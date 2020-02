Velik večer za Šporarja: prvenec za Sporting na prvi tekmi izločilnih bojev

Napadalec lizbonskega Sportinga Andraž Šporarje ob povratku v Ligo Evropa, kjer je v tej sezoni s petimi goli že zablestel v dresu Slovana Bratislave, spet zatresel nasprotno mrežo in se razveselil prvenca za lizbonske "leve". Ti so na prvi tekmi šestnajstine finala ugnali istanbulski Bašakšehir, ki pa je po zaslugi Edina Višćev 77. minuti z enajstih metrov uspel doseči pomemben gol v gosteh za končnih 3:1. Šporar se je s soigralci že v tretji minuti razveselil vodilnega gola, ko je mrežo turškega kluba načel urugvajski branilec Sebastian Coates, po enem razveljavljenem zadetku po zaslugi sistema VAR pa so zeleno-beli vodstvo po zaslugi Ljubljančana podvojili tik pred polčasom.

Šporar je v 44. minuti natančno "na prvo" zadel ob daljšo vratnico po podaji s strani Stefana Ristovskega in tako zabil svoj prvi gol po prestopu iz Slovana. V drugem polčasu je njegov kolega iz konice napada Argentinec Luciano Viettozabil že za 3:0, Višća pa je kot že rečeno poskrbel za malce znosnejši poraz, po katerem pred povratnim dvobojem v Istanbulu ni še nič odločenega.

Polom Salzburga in Ajaxa, zmaga Interja v Razgradu, remi Man. Uniteda v Bruggeju

Najvišje zmage se je na prvih tekmah šestnajstine finala razveselil Eintracht Frankfurt, ki je doma napolnil mrežo avstrijskega prvaka Salzburga (4:1). Gostje s Solnograškega, ki so tako blesteli v skupinskem delu Lige prvakov, so brez prvega strelca Erlinga Haalandain Takumija Minamina prejeli tri gole Minaminovega japonskega rojaka Daičija Kamade, ki je zadel v 12., 43. in 53. minuti, tri minute kasneje pa je za neverjetnih 4:0 zabil še Filip Kostić. Hvang Hi-čanje z enajstih metrov v 85. minuti uspel znižati na 1:4, a so "rdeči biki" pred povratnim obračunom vseeno v izgubljenem položaju.

Presenetljiv poraz je na gostovanju v Getafeju utrpel tudi lanskoletni polfinalist Lige prvakov Ajax, ki je proti najprijetnejšemu presenečenju letošnje španske in evropske sezone izgubil z 0:2. V obračunu dveh povsem nasprotujočih si nogometnih slogov, izjemno obrambnega in napadalnega, je bil uspešnejši pristop moštva iz južnega predmestja Madrida, ki je nizozemske prvake premagal z goloma Deyversona v 38. in Kenedyja v 93. minuti. Več sreče je imel na gostovanju pri Ludogorcu milanski Inter, ki je brez poškodovanega Samirja Handanovića slavil v Razgradu s prvencem Christiana Eriksena(71. minuta), globoko v sodnikovem podaljšku pa je za končnih 2:0 z bele pike zadel Romelu Lukaku.

Rekorderka tekmovanja Sevilla je šele v 82. minuti po zaslugi zimske okrepitve Youssefa En-Nesyrijaiztržila remi pri romunskemu Cluju (1:1), v belgijskem Bruggeju pa je remiziral tudi angleški velikan Manchester United, ki mu je pomemben gol v gosteh v 36. minuti priskrbel francoski napadalec Anthony Martial(1:1). Ravno takšen je bil izid tekme med FC Copenhagnom in Celticom (1:1), medtem ko je dvoboj ekip s pedigrejem Lige prvakov dobil Šahtar Doneck, ki je bil pred svojimi navijači boljši od portugalske velikanke Benfice (2:1).

Izidi 1/16 finala Lige Evropa, prve tekme:

Ludogorec ‒ Inter 0:2 (0:0)

Eriksen 71., Lukaku 90./11-m

Samirja Handanovića (Inter) ni bilo v ekipi.

Sporting CP ‒ Istanbul Bašakšehir 3:1 (2:0)

Coates 3., Šporar 44., Vietto 51.; Višća 77./11-m

Andraž Šporar (Sporting) je igral do 71. minute.

Cluj ‒ Sevilla 1:1 (0:0)

Deac 59./11-m; En Nesyri 82.

Club Brugge ‒ Manchester United 1:1 (1:1)

Dennis 15.; Martial 36.

Eintracht Frankfurt ‒ Salzburg 4:1 (2:0)

Kamada 12., 43., 53., Kostić 56.; Hvang 85./11-m

FC Copenhagen ‒ Celtic 1:1 (0:1)

N'Doye 52.; Edouard 14.

Jens Stage (Copenhagen) je v 79. minuti zapravil enajstmetrovko.

Getafe ‒ Ajax 2:0 (1:0)

Deyverson 38., Kenedy 90.

Šahtar Doneck ‒ Benfica 2:1 (0:0)

Patrick 56., Kovalenko 72.; Pizzi 66./11-m