Velik večer Dudelanga pri Bezjaku in Belcu: prva zmaga v Ligi Evropa

Če je bilo v skupini A skupinskega dela Lige Evropa že od začetka vse pripravljeno za to, da se bosta Sevilla in nikozijski APOEL "sprehodila" v izločilne boje, je že prvi krog tekmovanja postregel z velikim presenečenjem. Sevilla je šele v zadnjih 30 minutah uspela streti Qarabag (3:0), medtem ko so ciprski prvaki z Vidom Belcemv vratih in Romanom Bezjakomv polju utrpeli boleč poraz proti luksemburškemu šampionu Dudelangu. Pred domačimi navijači je APOEL, ki je zapustil izvrsten vtis in se prebil do playoffa za uvrstitev v Ligo prvakov, kjer ga je na koncu ustavil lanskoletni polfinalist Ajax, zaostajal že z 0:2, ko sta Belca v 36. oziroma 51. minuti premagala Daniel Sinaniin Antoine Bernier, a nato uprizorili popoln preobrat.

A niti to ni bilo dovolj za vsaj točko, potem ko je Andrija Pavlovićv vsega štirih minutah zadel dvakrat, vmes pa enkrat z bele točke še Tomas De Vincenti. Dominik Stolzje namreč izid izenačil v 72. minuti, nato pa je Sinani z golom v 82. minuti poskrbel za večer, ki ga bodo tako v Nikoziji kot v Luksemburgu pomnili še dolgo. Dudelange, ki je lani s točko debitiral v skupinskem delu Lige Evropa, je domov odnesel zgodovinsko zmago, po kateri Ciprčane čakajo še dolge analize.

Na drugi tekmi v skupini je Sevilla uspela šele v 62. minuti načeti mrežo Qarabaga z izjemnim prvencem Javierja "Chicharita" Hernandeza, ki je zadel s prostega strela, pod prekrasna zadetka pa sta se nato do konca tekme podpisala še Munir El Haddadi (lob vratarja) in Oliver Torres (iz obrata s "polškarjicami"). Dobra napoved torej za andaluzijske rdeče-bele pred nedeljskim gostovanjem Real Madrida v španskem prvenstvu, ko se bo Julen Lopeteguina klopi Seville prvič srečal z nekdanjimi delodajalci. Realovce bo celo pričakal kot trener vodilne ekipe Primere Division in skupine A v Ligi Evropa.

Zmaga za Verbiča, Cluj presenetil Lazio, Arsenal visoko ugnal Eintracht

Na prvih tekmah prvega kroga je nastopil tudi Benjamin Verbič, junak zadnje kvalifikacijske tekme za nastop na Euru 2020 z Izraelom, ki je s kijevskim Dinamom doma premagal Malmö (1:0). Krvnike Domžalčanov v letošnjih kvalifikacijah za skupinski del tekmovanja je v 84. minuti pokopal gol Vitalija Bujalskja. Minimalno zmago so na drugi tekmi skupine B vknjižili tudi nogometaši Copenhagna, ki so premagali Lugano (1:0), pri katerem Domen Črnigoj po poškodbi še ni nared. V skupini C je Basel s kar 5:0 odpravil Krasnodar, Getafe pa je bil z golom Angela Rodrigueza v 18. minuti boljši od Trabzonsporja (1:0).

Gol v prvem polčasu je odločil tudi obračun LASK in Rosenborga v Linzu (1:0), bolj dramatično je bilo na drugi tekmi skupine D, kjer je PSV Eindhoven na svoji zelenici premagal lizbonski Sporting CP (3:2). V skupini E je Cluj po preobratu presenetil Lazio (2:1), ki je v 25. minuti povedel in utišal domače navijače po zaslugi Bastosa, nato pa sta za zmago Romunov z enajstih metrov zadela Ciprian Deac, v 75. minuti pa iz igre še Billel Omrani. Celtic je na drugi tekmi skupine pri Rennesu iztržil remi (1:1), Ryan Christieje izničil enajstmetrovko M'Bayeja Nianga, Škoti pa so obračun sklenili brez izključenega Vakoune Bayoja.

Eden glavnih kandidatov za končno zmago, lanski finalist Arsenal, je v Eintrachtu visoko dobil derbi skupine z Eintrachtom (3:0). V tekmi številnih priložnosti na obeh straneh so "topničarji" v 38. minuti povedli z izjemnim strelom Joeja Willocka, ki je z roba kazenskega prostora zadel s pomočjo prečke in se pri 20 letih razveselil sploh prvega gola za člane. Londončani so "orle" dokončno prizemljili v 85. oziroma 88. minuti, ko sta končni izid ob igri z igralcem več (izključen je bil Dominik Kohr) postavila 18-letni Bukayo Saka, še en novopečeni strelec, in stari znanec nemških zelenic Pierre-Emerick Aubameyang. Zmago je v skupini F slavil tudi Standard Liege, ki je bil doma boljši od Vitorie de Guimaraes (2:0).

Izidi prvega kroga skupinskega dela Lige Evropa:

- skupina A:

APOEL Nikozija ‒ Dudelange 3:4 (0:1)

Pavlović 54., 58., De Vincenti 56./11-m; Sinani 36., 82., Bernier 51., Stolz 72.

Vid Belec in Roman Bezjak (oba APOEL) sta igrala vso tekmo.

Qarabag ‒ Sevilla 0:3 (0:0)

Hernandez 62., El Haddadi 78., Torres 85.

- skupina B:

Dinamo Kijev ‒ Malmö 1:0 (0:0)

Bujalskj 84.

Benjamin Verbič (Dinamo) je igral vso tekmo.

FC Copenhagen ‒ Lugano 1:0 (0:0)

Santos 50.

Domna Črnigoja (Lugano) ni bilo v ekipi.

- skupina C:

Basel ‒ Krasnodar 5:0 (2:0)

Bua 9., 40., Zuffi 52., Vilhena 55./avt., Okafor 79.

Getafe ‒ Trabzonspor 1:0 (1:0)

Angel 18.

- skupina D:

LASK ‒ Rosenborg 1:0 (1:0)

Holland 45.

PSV Eindhoven ‒ Sporting CP 3:2 (2:1)

Malen 19., Coates 25./avt., Baumgartl 48.; Fernandes 38./11-m, Mendes 82.

- skupina E:

Cluj ‒ Lazio 2:1 (1:1)

Deac 41./11-m, Omrani 75.; Bastos 25.

Rennes ‒ Celtic 1:1 (1:0)

Niang 38./11-m; Christie 59.

RK: Bayo 90./Celtic

- skupina F:

Eintracht Frankfurt ‒ Arsenal 0:3 (0:1)

Willock 38., Saka 85., Aubameyang 88.

RK: Kohr 79./Eintracht

Standard Liege ‒ Vitoria de Guimaraes 2:0 (0:0)

Hanin 66./avt., M'Poku 90.