Najtrofejnejši madžarski klub, ki se je v tekmo podal s stoodstotnim evropskim izkupičkom, je hitro zagospodaril na domači zelenici in prvič resno zapretil v 5. minuti. Mariano Gomez je iz prostega strela podal nevaren predložek pred celjska vrata, kjer je nastalo nekaj zmede, žoga pa je nato končala v rokah vratarja Žan-Luka Lebana.

Mladi slovenski čuvaj mreže se je nekaj minut kasneje izkazal z odličnim posredovanjem po strelu z bližine, na drugi strani pa se je v dobrem položaju znašel Blaž Kramer, a je bila domača obramba na pravem mestu.