Verbič z golom tlakoval pot Dinamu do visoke zmage, Chelsea že naprej

Slovenski reprezentant Benjamin Verbičje na četrti tekmi skupinskega dela aktualne sezone Lige Evropa zabil prvi gol v tem tekmovanju po skoraj točno enem letu, ko je še v dresu FC Copenhagna zadel na gostovanju v Moskvi. Po selitvi h kijevskemu Dinamu je bil Verbič natančen le v kvalifikacijah, na četrtkovi tekmi 4. kroga v skupini K pa je v 13. minuti na bližnji vratnici pričakal predložek iz kota in natančno zadel za hitro vodstvo Ukrajincev na domači tekmi proti Rennesu.

VERBIČ

Vitalij Mikolenko in Mikola Šaparenkosta v razmaku nekaj minut, natančneje v 68. in 72., z zadetkoma odločila obračun, častni gol za Francoze pa je v enem zadnjih napadov prispeval Theoson Jordan Siebatcheu. Na četrtkovi prvi tekmi skupine je Astana z golom Jevgenija Postnikova v 88. minuti premagala Jablonec (2:1) in se na vrhu lestvice obdržala skupaj z Dinamom. Obe ekipi imata osem točk, sledita pa Rennes (3) in Jablonec (2), ki pa se lahko prav tako še uvrstita v nadaljnje tekmovanje.

Londonski Chelsea ni blestel na gostovanju v meglenem beloruskem Borisovu, prvi gol v sezoni francoskega napadalca Olivierja Giroudana začetku drugega polčasa pa je bil dovolj, da so si varovanci Maurizia Sarrijaže po štirih krogih priigrali napredovanje (1:0). V boju za drugo mesto v skupini L je velik podvig uspel madžarskemu Vidiju, ki ga vodi nekdanji trener ljubljanske Olimpije Marko Nikolić, saj so z golom Georgija Milanovav 50. minuti ugnali solunski PAOK in mu na lestvici ubežali za tri točke (1:0).

V skupini G so na svoj račun prišli navijači moskovskega Spartaka, ki so na obračunu z Glasgow Rangers videli kar sedem golov in zmago svoje ekipe (4:3). Ekipa slovitega Stevena Gerrarda, ki je na poti v skupinski del tekmovanja izločila slovenskega podprvaka iz Maribora, je v peti minuti po zaslugi avtogola Romamana Eremenkapovedla in po izenačenju Lorenza Melgarejaje nato v 27. minuti Daniel Candeiasmodre spet vrnil v vodstvo. Na neverjetni tekmi so nato tudi Škoti zatresli lastno mrežo, Spartak, s katerim se je Maribor meril v skupinskem delu Lige prvakov leta 2017, pa je z dvema goloma v dobri minuti (58. Luiz Adrianoin 59. Sofiane Hanni) uprizoril epski preobrat.

Izidi 4. kroga skupinskega dela Lige Evropa:

- skupina D:

Fenerbahče ‒ Anderlecht 2:0 (0:0)

Valbuena 71., Frey 74.

RK: Bakkali 79./Anderlecht

- skupina G:

Rapid Dunaj ‒ Villarreal 0:0

Spartak Moskva ‒ Rangers 4:3 (2:3)

Melgarejo 22., Goldson 35./ag., Adriano 58., Hanni 59.; Eremenko 5./ag., Candeias 27., Middleton 41.

- skupina H:

Apollon Limasol ‒ Eintracht Frankfurt 2:3 (0:1)

Zelaya 71., 90./11-m; Jović 17., Haller 55., Gaćinović 58.

RK: Stendera 81./Eintracht

Lazio ‒ Marseille 2:1 (1:0)

Parolo 45., Correa 55.; Thauvin 60.

- skupina I:

Genk ‒ Bešiktaš 1:1 (0:1)

Berge 87.; Quaresma 16.

Malmö ‒ Sarpsborg 1:1 (0:0)

Antonsson 67.; Mortensen 63.

- skupina J:

Akhisarspor ‒ Sevilla 2:3 (0:2)

Manu 52., Ayik 78.; Nolito 12., Muriel 38., Banega 87./11-m

RK: Gomez 56./Sevilla

Güray Vural (Akhisarspor) je v 58. minuti zapravil enajstmetrovko.

Krasnodar ‒ Standard Liege 2:1 (0:1)

Sulejmanov 79., Wanderson 82.; Carcela-Gonzalez 19.

- skupina K:

Astana ‒ Jablonec 2:1 (1:1)

Henrique 18., Postnikov 88.; Maewski 40./ag.

Dinamo Kijev ‒ Rennes 3:1 (1:0)

Verbič 13., Mikolenko 68., Šaparenko 72.; Siebatcheu 89.

Benjamin Verbič (Dinamo) je igral do 90. minute.

- skupina L:

BATE Borisov ‒ Chelsea 0:1 (0:0)

Giroud 52.

Vidi FC ‒ PAOK Solun 1:0 (0:0)

Milanov 50.

NAJBOLJŠI POSAMEZNIKI