Črno-bela fantazija: Mura z veliko zmago do zmenka s slavnim PSV

Nogometni prenosi se na Kanal A in VOYO vračajo v torek, 22. septembra (ob 20.30), ko boste lahko na naših programih pospremili kvalifikacijski obračun Lige prvakov med izraelskim prvakom Maccabijem iz Tel Aviva in branilcem avstrijskega naslova Salzburgom. V sredo, 23. septembra, sledi spopad med belgijskim Gentom in kijevskim Dinamom s slovenskim reprezentantom Benjaminom Verbičem, v četrtek, 24. septembra, pa sledi osrednji dogodek tedna ‒ obračun za evropski superpokal med osvajalcem Lige prvakov Bayernom in Sevillo, ki je v minuli sezoni spet osvojila naslov v Ligi Evropa. Ne zamudite!

Potem ko je Mura v prvem kvalifikacijskem krogu zanesljivo odpravila Nomme Kalju, je tokrat gostila uglednejšega tekmeca, a svojo nalogo znova dobro opravila. Danskega predstavnika je izločila, potem ko je v vsakem polčasu dosegla po zadetek ter enega povsem ob koncu obračuna. Za nagrado je dobila nastop v tretjem krogu, v katerem bo prihodnji teden gostila sloviti PSV iz Eindhovna, 24-kratnega nizozemskega prvaka ter po enkrat zmagovalca Lige prvakov in pokala Uefa.

V prve pol ure so malenkost več pokazali Danci, ki so bili najnevarnejši v 21. minuti, ko je po poskusu Patricka Olsnaz roba kazenskega prostora na golovi črti žogo z glavo odbil Jan Gorenc. Sobočani si v napadu niso priigrali resnejše priložnosti, zato pa so v 37. zadeli. Najprej je minuto pred tem svojo priložnost zapravil Kai Cipot, potem pa je z leve strani pred vrata podal Andrija Filipović, vtekel je Gorenc in žogo z nogo poslal pod prečko za 1:0.

V uvodu drugega polčasa so pričakovano Danci pritisnili, prišli do nekaj strelov, ki pa niso bili dovolj natančni ali pa jih je domača obramba pravočasno blokirala. Pobudo so Sobočani povsem prepustili gostom in predvsem čakali na protinapade. Priložnost so dočakali v 72. minuti, ko je napako pri podaji lastnemu vratarju storil Niklas Backman, žogo je prestregel Kevin Žižekin zadel za 2:0. V 77. minuti so bili gosti spet zelo blizu zadetka, a je Žiga Kousna črti vrat preprečil veselje Patricku Mortensenu. Tudi zatem so Danci prišli do nekaj strelov, a posebej nevarni niso bili, tako da Matko Obradovićni imel resnih preizkušenj. Zato pa so v peti minuti sodniškega dodatka še enkrat udarili domači nogometaši, po novem protinapadu je na koncu atraktivno s peto zadel Amadej Marošaza veliko zmago Mure.

Izidi kvalifikacij za Ligo Evropa, 2. krog:

Mura ‒ AGF 3:0 (1:0)

Gorenc 37., Žižek 72., Maroša 90.

Olimpija Ljubljana ‒ *Zrinjski 2:3 (1:0) (podaljšek)

Ivanović 19., Vombergar 81.; Bilbija 51., 84., Ivančić 92.

Kaisar Kizilorda ‒ *APOEL Nikozija 1:4

Ventspils ‒ *Rosenborg 1:5

Renova ‒ *Hajduk Split 0:1

Ararat Armenia* ‒ Fola Esch 4:3

FC Astana ‒ *Budućnost Podgorica 0:1

Teuta ‒ *Granada 0:4

Lincoln Red Imps ‒ *Rangers 0:5

KuPS* ‒ Slovan Bratislava 1:1 (enajstmetrovke)

Botošani ‒ *Škendija 0:1

Bodoe/Glimt* ‒ Žalgiris 3:1

Neftči ‒ *Galatasaray 1:3

IFK ‒ *Copenhagen 1:2

Lokomotiva Plovdiv ‒ *Tottenham 1:2

Riteriai ‒ *Slovan Liberec 1:5

Flora* ‒ KR 2:1

Connah's Quay ‒ *Dinamo Tbilisi 0:1

Djugaarden* ‒ Europa 2:1

Sfintul Gheorghe - Partizan

Hibernians ‒ *MOL Fehervar 0:1

Laci ‒ *Hapoel Berševa 1:2

Lokomotiva Tbilisi* ‒ Dinamo Moskva 2:1

Maccabi Haifa* ‒ Kairat 2:1

OFI ‒ *Apollon 0:1

CSKA Sofija* ‒ BATE 2:0

Riga ‒ Tre Fiori (odpovedano pri izidu 0:0)

Sf. Gheorghe ‒ *Partizan 0:1 (podaljšek)

Inter Club d'Escaldes ‒ *Dundalk 0:1

Aris ‒ *Kolos Kovalivka 1:2

Borac Banja Luka ‒ *Rio Ave 0:2

Sileks ‒ *Drita 0:2

Kukesi ‒ *Wolfsburg 0:4

Piast Gliwice* ‒ Hartberg 3:2

Shamrock Rovers ‒ AC Milan 0:2

Standard Liege* ‒ Bala Town 2:0

* - napredoval v naslednji krog