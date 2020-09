Muraši v dobre pol ure potolkli Estonce in napredovali v 2. krog

Nogometaši Mure so že po slabih 40 minutah obračuna z estonskim Nomme Kaljem v Budimpešti vodili s 4:0 in visoko prednost v drugem polčasu brez težav tudi ubranili. Muraši so se tako v velikem slogu prebili v naslednji krog kvalifikacij za Ligo Evropa.

icon-expand Muraši bodo skupaj z državnim prvakom Celjem in Olimpijo nadaljevali z evropskimi kvalifikacijami, medtem ko je Maribor na prvi stopnički Lige Evropa že izpadel. FOTO: Aljoša Kravanja Mura je prepričljivo preskočila prvo oviro v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Estonski Nomme Kalju so Prekmurci premagali s 4:0, v drugem krogu pa bodo 17. septembra gostili danski Aarhus. Zaradi "koronskih" razmer bo tudi v nadaljevanju kvalifikacij zmagovalca odločala le ena tekma. Sobočani bi morali tekmo z Estonci igrati že konec avgusta, vendar je bila ta zaradi številnih pozitivnih primerov na novi koronavirus pri Nomme Kalju odpovedana. Evropsko nogometna zveza (Uefa) je zato določila nadomestni termin in kraj, Estonci pa so na nevtralni teren v Budimpešto pripotovali z močno oslabljeno zasedbo. V predmestju Talina je ostalo več kot deset okuženih nogometašev. Z rezervno postavo Estonci niso bili dorasel tekmec, tako da je Mura vprašanje zmagovalca rešila že po dobre pol ure igre. Uvodna zadetka je dosegel Kevin Žižek; prvega s strelom z roba kazenskega prosta, drugega pa po zgrešeni enajstmetrovki Nina Kouterja. V 33. minuti je lepo akcijo celotnega napada Mure kronal Žiga Kous, na 4:0 pa je nekaj minut kasneje povišal Alen Kozar, ki je streljal z dobrih dvajsetih metrov, estonski vratar pa je začetniško žogo spustil med nogama v mrežo. Izida preloženih tekem kvalifikacij za Ligo Evropa, 1. krog: Nomme Kalju ‒ Mura 0:4 (0:4)

Žižek 17., 27., Filipović 33., Kozar 36.

Nino Kouter (Mura) je v 27. minuti zapravil enajstmetrovko. - sreda:

Maccabi Haifa ‒ Željezničar 3:1 (1:1)