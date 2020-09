Zrinjski vzel ponujeno: Olimpija po podaljšku končala evropsko pot

Nogometni prenosi se na Kanal A in VOYO vračajo v torek, 22. septembra (ob 20.30), ko boste lahko na naših programih pospremili kvalifikacijski obračun Lige prvakov med izraelskim prvakom Maccabijem iz Tel Aviva in branilcem avstrijskega naslova Salzburgom. V sredo, 23. septembra (20.30), sledi spopad med belgijskim Gentom in kijevskim Dinamom s slovenskim reprezentantom Benjaminom Verbičem, v četrtek, 24. septembra (20.30), pa sledi osrednji dogodek tedna ‒ obračun za evropski superpokal med osvajalcem Lige prvakov Bayernom in Sevillo, ki je v minuli sezoni spet osvojila naslov v Ligi Evropa. Ne zamudite!

Ljubljančani so v četrtek končali evropsko sezono. V drugem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa so gostili Zrinjski in po podaljšku izgubili z 2:3. Domači strateg Dino Skenderje v začetno enajsterico že uvrstil povratnika v moštvo, nekoč ljubljenca navijačev Andresa Vombergarja. V prvem delu sta se ekipi odločili za previdnejši pristop, nekaj terenske premoči so imeli gostje, toda vratar Žiga Frelihdolgo ni imel resnega dela. V napadu strel Đorđeja Ivanovićav sedmi minuti ni bil posebej nevaren, Matic Finkpa je v 17. s podajo iskal soigralce pred golom, a ni našel nikogar.

Zato pa je bil bolj natančen Mihail Caimacovv 19. minuti. Z desne strani je podal v kazenski prostor, zdelo se je, da bo žoga previsoka, a jo je Ivanović v skoku le še ujel in jo z glavo poslal v nasprotni kot vratarja gostov Ivana Brkićav mrežo. Agresivnejša igra gostov, ki so bili nevarni po kotih, bi skorajda obrodila sadove v 23. minuti; toda dosežen zadetek po še eni akciji iz kota ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. Drugi polčas se je začel s hladnim tušem za domače, ko je v 52. minuti po kotu z glavo natančno meril Nemanja Bilbija. Minuto zatem pa se je Frelih izkazal ob nevarnem prodoru Josipa Ivančića.

Ivanović zapravil strel za zmago

Zatem so se prebudili tudi domači, toda strel Ivanovića iz bližine ni bil najbolj nevaren, Caimacov pa je v 56. minuti od daleč le za malo zgrešil vrata. Nadaljevanje je prineslo rahlo terensko premoč domači zasedbi, a brez konkretnejših akcij. Nato pa je na sceno stopil Vombergar: ko je že kazalo, da se ekipi pripravljata na podaljške, je v 80. minuti poskrbel za vodstvo Olimpije in ji odprl vrata v nadaljevanje evropske zgodbe. A so se le tri minute pozneje spet priprla, saj so domači v obrambi pustili veliko luknjo, ki jo je rutinsko izkoristil osamljeni Bilbija za 2:2. V 90. minuti je imel izjemno priložnost za zmago Ivanović, ko se je sam znašel pred vratarjem Zrinjskega, a je po strelu s 14 metrov zgrešil gol.

Tako kot drugi polčas so zeleno-beli slabo začeli tudi podaljšek in že po dveh minutah po podaji s prostega strela dovolili Ivančiću, da je poskrbel za vodstvo gostov. Zrinjski se je potem odločil za branjenje prednosti, Olimpija je imela pobudo, toda nevarni poskusi od daleč Anteja Vukušića, Timija Elšnikain Ivanovića vendarle niso bili dovolj natančni za spremembo izida. Tudi drugi podaljšek je bil Olimpijin. Gostje so zavlačevali, si nabirali kartone in komajda zdržali do konca, a so bili uspešni; domači pa premoči niso znali spremeniti v konkretno nevarno akcijo, tako da je bilo po koncu podaljška tudi konec evropske poti v sezoni 2020/21.

Izidi kvalifikacij za Ligo Evropa, 2. krog:

Olimpija Ljubljana ‒ *Zrinjski 2:3 (1:0) (podaljšek)

Ivanović 19., Vombergar 81.; Bilbija 51., 84., Ivančić 92.

Kaisar Kizilorda ‒ *APOEL Nikozija 1:4

Ventspils ‒ *Rosenborg 1:5

Renova ‒ *Hajduk Split 0:1

Ararat Armenia* ‒ Fola Esch 4:3

FC Astana ‒ *Budućnost Podgorica 0:1

Teuta ‒ *Granada 0:4

Lincoln Red Imps ‒ *Rangers 0:5

KuPS* ‒ Slovan Bratislava 1:1 (enajstmetrovke)

Botošani ‒ *Škendija 0:1

Bodoe/Glimt* ‒ Žalgiris 3:1

Neftči ‒ *Galatasaray 1:3

IFK ‒ *Copenhagen 1:2

Lokomotiva Plovdiv ‒ *Tottenham 1:2

Riteriai ‒ *Slovan Liberec 1:5

Flora* ‒ KR 2:1

Connah's Quay ‒ *Dinamo Tbilisi 0:1

Djugaarden* ‒ Europa 2:1

Sfintul Gheorghe - Partizan

Hibernians ‒ *MOL Fehervar 0:1

Laci ‒ *Hapoel Berševa 1:2

Lokomotiva Tbilisi* ‒ Dinamo Moskva 2:1

Maccabi Haifa* ‒ Kairat 2:1

OFI ‒ *Apollon 0:1

CSKA Sofija* ‒ BATE 2:0

Riga ‒ Tre Fiori (odpovedano pri izidu 0:0)

* - napredoval v naslednji krog