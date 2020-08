Copenhagen in Šahtar z visokima zmagama v četrtfinale Lige Evropa

Nogometaši novopečenega turškega prvaka Bašakšehirja iz Istanbula so morali po velikem podvigu in osvojitvi državnega naslova priznati premoč danskemu Copenhagnu v osmini finala Lige Evropa. Danskega podprvaka so Turki na prvi medsebojni tekmi davnega 12. marca sicer premagali z minimalnih 1:0, z enajstih metrov je zadel bosansko-hercegovski reprezentant Edin Višća, a so Danci zaostanek s prvega dvoboja izničili že po štirih minutah tekme v Copenhagnu, ko je zadel produkt domače nogometne šole Jonas Wind. 21-letni napadalec, ki je med člani do sedaj dosegel le en gol v evropskih tekmovanjih, je bil nato natančen še na začetku drugega polčasa (52. minuta), v 62. pa je piko na i izjemnemu večeru pritisnil s podajo za končnih 3:0, ko je zadel Rasmus Falk.

Nekdanjemu klubu slovenskega reprezentanta Benjamina Verbičase je v četrtfinalu oziroma na zaključnem turnirju najboljše osmerice pridružil tudi serijski ukrajinski prvak Šahtar Doneck. "Knapi" spet niso igrali v domačem Donecku, temveč na olimpijskem stadionu v Kijevu, kjer so branili lepo prednost, ki so si jo priigrali na prvi tekmi v Wolfsburgu (2:1). V precej živčnem obračunu, obe ekipi sta po izključitvah v 68. oziroma 70. minuti ostali brez enega nogometaša, je Šahtar vse dvome o potniku v četrtfinale razblinil šele v zadnjih napadih. Junior Moraes je v 89. minuti zadel za 1:0, nato pa je demoralizirane goste do konca potolkel še Manor Salomon v prvi minuti sodnikovega dodatka. V enem zadnjih napadov na tekmi je končnih 3:0 postavil Moraes.

Izidi osmine finala Lige Evropa, povratne tekme:

FC Copenhagen* ‒ Istanbul Bašakšehir 3:0 (1:0) /0:1/

Wind 4., 52., Falk 62.

Šahtar Doneck* ‒ Wolfsburg 3:0 /2:1/

Moraes 89., 90., Solomon 90.

RK: Hočolava 68./Šahtar; Brooks 70./Wolfsburg

* - napredoval v četrtfinale

// - izid prve tekme