Maksimir spet na nogah: Dinamo sestrelil lizbonske 'orle'

Zagrebški Dinamo po težko pričakovani "prezimitvi" v katerem od evropskih tekmovanj, na kar so v hrvaški prestolnici čakali dolgih 49 let, še naprej navdušuje v izločilnih bojih Lige Evropa. Modri so v šestnajstini finala v velikem slogu opravili z Viktorio Plzen, a tokratna gostja stadiona Maksimir je bila članica evropske nogometne aristokracije, lizbonska Benfica, Zagrebčanom pa s klopi ni mogel pomagati kaznovani trener Nenad Bjelica, ki pa so mu v prvih vrstah na tribuni za rezervnimi nogometaši pripravili posebni sedišči, s katerih je lahko videl marsikaj zanimivega.

TEKMA

Dominik Livakovićje moral sicer že v sedmi minuti reševati domače, ko je Joao Felix z domiselno podajo predenj poslal Alexa Grimalda, ki pa je v situaciji "ena na ena" preveč odlašal s strelom in na koncu meril točno v hrvaškega reprezentanta. Nato je Dinamo povsem prevzel vajeti na zelenici in v enajsti minuti je kot prvi s strelom mimo daljše vratnice zapretil Mislav Oršić, ki je proti kazenskemu prostoru prodrl z levega boka in neuspešno meril z desnico.

Poškodba Seferovića, nato še hladen tuš in 1:0 za Dinamo

Veliko več dela je imel vratar Benfice Odisseas Vlachodimosv 19. minuti, ko ga je z roba kazenskega prostora ob njegovi bližnji vratnici preizkusil Dani Olmo, žogo je portugalski vratar od tal odbil v kot. Damian Kadziorje v 29. minuti s prostega strela spet "pretegnil" gostujočega čuvaja mreže, ki je pričakal žogo pod svojo prečko, "orli" pa so v enem naslednjih napadov izgubili poškodovanega napadalca Harisa Seferovića. Boleči udarci za Portugalce so si kar sledili, saj je že dve minuti kasneje kapetan Ruben Dias v prodoru točno na robu kazenskega prostora nespametno podrl Olma, glavni sodnik pa je nemudoma pokazal na belo piko.

Petković je tvegal s strelom precej po sredini gola, Vlachodimos je bil blizu, a je bil strel dovolj dober, da se je mreža v Zagrebu prvič zatresla. V zadnji akciji polčasa je imel Dinamo izjemno priložnost za povišanje vodstva, toda po dvojni podaji je Amer Gojaksam pred vratarjem preslabo zaključil. Dinamovci so večji del drugega polčasa preživeli v obrambnih okopih, medtem ko so gostje nizali praviloma precej jalove napade. Razen poskusa Oršića v enem prvih napadov nadaljevanja, ki je po izmenjavi podaj s Kadziorjem zletel mimo gola, tudi dinamovci niso pretili, na koncu pa so bili skupaj s prešerno razpoloženimi navijači na stadionu Maksimir še kako zadovoljni z minimalno zmago, ki jim pred odhodom v Lizbono dopušča sanjati celo o igranju četrtfinala. Potovanje na Portugalsko bi bilo še slajše, če bi Oršić po podaji Stojanovića v enem zadnjih napadov rednega dela tekme uspel zadeti, a je "na prvo" neoviran iz osrčja kazenskega prostora udaril prek vrat. Blizu je bil v zadnjih sekundah po predložku iz kota še Mario Šitum, a z glavo ni bil natančen.

STATISTIKA

Arsenal izgubil, Slavia presenetila Sevillo, remi Eintrachta in Interja

Boleč poraz so na gostovanju pri Rennesu utrpeli favorizirani nogometaši londonskega Arsenala, ki jih skupaj z večkratnim osvajalcem Lige Evropa, trenerjem Unaijem Emeryjem, čaka težko delo na povratnem obračunu v Londonu (1:3). "Topničarji" so od 41. minute igrali brez izključenega branilca Sokratisa Papastathopoulosa, a povedli v enem prvih napadov, ko je bil natančen Alex Iwobi. A takoj po izključitvi grškega branilca, ta je dobil drugi rumeni karton zaradi vlečenja za dres, so Francozi izenačili, ko je Benjamin Bourigeaudsvoj prosti strel najprej poslal v živi zid, nato pa odbitek s slabšo levico mojstrsko poslal v zgornji kot vrat. V drugem polčasu je nato lastnega čuvaja mreže premagal Nacho Monreal, Ismaila Sarrpa je v 88. minuti postavil končni izid.

Odlično je svojo tekmo pred domačimi navijači začela tudi najtrofejnejša ekipa tekmovanja Sevilla, toda po vodilnem golu Wissama Ben Yedderjaže po manj kot minuti igre je tudi z nekaj sreče s strelom z razdalje izenačil Miroslav Stoch, nato pa je po lepem voleju Munirja El Haddadija hitro za Slavio odgovoril še Alex Kral. Pražani imajo pred povratno tekmo torej lep kapital, s katerim bi se lahko iz Frankfurta ob Majni proti Milanu podal tudi Inter, a je ekipa Samirja Handanovića uspela zgolj remizirati brez golov na obračunu z bundesligašem Eintrachtom, proti kateremu je Marcelo Brozovićv prvem polčasu zapravil tudi strel z bele pike.

Izidi prvih tekem osmina finala Lige Evropa:

Dinamo Zagreb ‒ Benfica 1:0 (1:0)

Petković 38./11-m

Petar Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

POSTAVI

Eintracht Frankfurt ‒ Inter 0:0

Marcelo Brozović (Inter) je v 22. minuti zapravil enajstmetrovko.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

POSTAVI

Rennes ‒ Arsenal 3:1 (1:1)

Bourigeaud 42., Monreal 65./ag., Sarr 88.; Iwobi 4.

RK: Papastathopoulos 41./Arsenal

POSTAVI

Sevilla ‒ Slavia Praga 2:2 (2:2)

Ben Yedder 1., El Haddadi 28.; Stoch 25., Kral 39.

POSTAVI

Zenit Sankt Peterburg ‒ Villarreal 1:3 (1:1)

Azmoun 35.; Iborra 33., Moreno 64., Morlanes 71.

POSTAVI

PARI