Po remiju Milana v Lillu še nič odločenega, pomembni zmagi Dinama in Zvezde

Napredovanje v izločilne boje sta si že zagotovila angleška Arsenal in Leicester City. Sploh "lisjaki" so imeli na gostovanju pri Bragi v skupini G precej dela in do točke (3:3) prišli šele v enem zadnjih napadov po zaslugi prvega zvezdnika in strelca kluba Jamieja Vardyja. Arsenal si je napredovanje v skupini B zagotovil z zmago na gostovanju pri Moldeju (3:0). Braga je proti Leicestru trikrat vodila, najprej v 4. minuti, ko je zadel Ali Elmusrati, nato pa po izenačenju Harveyja Barnesav deveti minuti še po zaslugi Paulinhav 24. minuti. Leicester je v 79. minuti prek Luka Thomasaše drugič izenačil, ko pa je v 90. minuti zadel Fransergio, se je zdelo, da bo ekipi Brendana Rodgersa v tretjem "poskusu" zmanjkalo časa. Toda po podaji Marca Albrightona je za točko zadel Vardy in tako tlakoval pot Cityju v šestnajstino finala.

Arsenal je mrežo Moldeja načel v 50. minuti, ko je zadel Nicolas Pepe, že v enem naslednjih napadov pa je vodstvo "topničarjev" podvojil Reiss Nelson. Dober večer za Londončane je v 83. minuti s prvencem za člansko ekipo zaokrožil 19-letni Folarin Balogun. V skupini H ni še nič odločenega, potem ko sta se Lille in AC Milan razšla z remijem (1:1), praška Sparta pa je visoko ugnala glasgowski Celtic (4:1). Milan je brez Zlatana Ibrahimovića, ki si je poškodoval stegensko mišico, povedel v prvem napadu drugega polčasa prek Samuja Castilleja, ki mu je podal Ante Rebić, a so Francozi sredi polčasa uspel zasluženo izenačiti, končni izid je postavil Jonathan Bamba. Na lestvici z osmimi točkami še naprej vodi Lille, drugi je Milan (7), tretja Sparta (6) in četrti Celtic (1), ki ima kljub le eni točki še vedno teoretične možnosti za napredovanje.

Dinamo slavil v Celovcu, Zvezda pa pri Gentu

Zelo uspešen večer je tudi za obema velikanoma nekdanje skupne države: zagrebški Dinamo je v Celovcu brez pomoči slovenskega reprezentanta Petra Stojanovića, ki je obračun spremljal s klopi, visoko ugnal avstrijskega prvoligaša Wolfsberger (3:0). Po zadetku Lovra Majerja v 60. minuti sta po dveh podajah Arijana Ademija mrežo na stadionu Wörthersee zatresla še Bruno Petkovićin Luka Ivanušec. Dinamo je tako ubranil prvo mesto na lestvici skupine K, kjer ima zdaj osem točk, tri več kot drugouvrščeni Feyenoord in štiri več kot četrtkov nasprotnik Wolfsberger. Moskovski CSKA ima še točko manj, je pa uspel v četrtek na domači zelenici pri remiju zadržati Feyenoord (0:0).

Ben El Fardou je z dvema podajama za gol zaznamoval zmago Crvene zvezde na gostovanju pri Gentu (2:0). Najprej je že v drugi minuti zaposlil Njegoša Petrovića, nato pa v 58. minuti še Nemanjo Milunovića. Hoffenheim je na vrhu lestvice s stoodstotnim izkupičkom ostal po zmagi proti Slovanu Libercu (2:0), ki je Nemcem že prinesla napredovanje v izločilne boje. Zvezda ima tri točke manj, le še teorija pa v igri za napredovanje ohranja Slovan, ki ima na "kontu" zmago in tri poraze. Belgijski prvak Gent, ki se je v začetku sezone celo potegoval za nastop v Ligi prvakov, je povsem pogorel in še čaka na prvo točko.

Izidi Lige Evropa, 4. krog:

- skupina A:

CSKA Sofija ‒ Young Boys 0:1