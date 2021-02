Liga Evropa: Stojanović proti Tottenhamu, Verbič proti Villarrealu

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali pare osmine finala Lige Evropa. Zagrebški Dinamo Petra Stojanovića bo igral proti Tottenhamu, kijevski Dinamo Benjamina Verbiča pa proti Villarrealu. Derbi osmine finala bo obračun Manchester Uniteda in Milana. Prve tekme bodo 11., povratne pa 18. marca. Četrtfinale se bo odvijal 8. in 15. aprila, polfinale 29. aprila in 6. maja, finale pa bo v Gdansku 26. maja.

icon-expand Jan Oblak in Petar Stojanović FOTO: Damjan Žibert Pari osmine finala evropske lige:

Ajax – Young Boys Bern

Dinamo Kijev – Villarreal

Roma – Šahtar Donjeck

Olympiakos – Arsenal

Dinamo Zagreb – Tottenham

Manchester United – Milan

Slavia Praga – Glasgow Rangers

Granada – Molde