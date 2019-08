Liga Evropa: Verbič proti nekdanjemu, Bijol proti krvniku vijoličastih

V skupini A sta poleg Karabaga in Dudelanga, pristala tudi Apoel, v katerem kruh služita Vid Belec in Roman Bezjak , ter španski prvoligaš Sevilla. Slednji je že petkrat posegel po lovoriki evropske lige, nazadnje je 2016 v finalu porazil Liverpool.

Benjamin Verbič se bo z Dinamom iz Kijeva za preboj v izločilne boje pomeril z nekdanjim delodajalcem, Koebenhavnom. V skupini B sta, poleg Ukrajincev in Dancev, še švedski Malmö in Lugano Domna Črnigoja.

Skupino C tvorijo Basel, Krasnodar, Getafe in Trabzonspor. V skupini D pa se nahajajo lizbonski Sporting, PSV Eindhoven, Rosenborg in Lask iz Linza.

Škotski Celtic bo v skupini E dobil priložnost za maščevanju Cluju, ta je škotskim prvakom v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov razblinil sanje po nastopu med elito. V skupini sta še Lazio in Rennes.

Londonski Arsenal je favorit skupine F, a kljub temu Angleži ne bodo imeli lahkega dela, v skupini je namreč tudi lanskoletni polfinalist Lige Evropa, Eintracht Frankfurt. Družbo jima delata Standard Liege in Vitoria.