Lepotica na Old Traffordu, 13 golov in napredovanje Uniteda v polfinale lige Evropa

Nogometaši Athletic Bilbaa, Tottenhama, Manchester Uniteda in Bodö/Glimta so polfinalisti letošnje sezone evropske lige. Athletic in Tottenham sta svoje na povratnih tekmah četrtfinala opravila že po rednem delu, Manchester United je torej napredoval po izjemni drami v podaljšku s 5:4 nad Lyonom, Bodö/Glimt pa po enajstmetrovkah proti Laziu.

Manchester United in Lyon sta se na prvi tekmi razšla z neodločenim izidom (2:2), rdeči vragi pa so pred domačimi navijači bolje odprli povratno tekmo in povedli v deseti minuti z golom Manuela Ugarteja. Pred glavnim odmorom je prednost povišal Diogo Dalot.

A za letos izredno bledi United to ni bila dovolj velika zaloga prednosti za drugi del, saj so Francozi med 71. in 77. minuto izid poravnali, zadela sta Corentin Tolisso in Nicolas Tagliafico. Prvi je sicer ob koncu rednega dela prejel še drugi rumeni karton, tako da je Lyon podaljške igral le z deseterico.

A to goste ni zmotilo, tudi z igralcem več gostitelji niso bili nevarni, Lyon pa je povedel z golom Rayana Cherkija v 104. minuti. United se je znašel še v večjih težavah, ko je le pet minut zatem z enajstmetrovke zadel Alexandre Lacazette.

A drame v Teatru sanj še zdaleč ni bilo konec. V 114. je imel najstrožjo kazen na voljo tudi United, ki jo je izkoristil Bruno Fernandes, zatem pa je sledil šok in kolaps Lyona, rdeči vragi so okoli 120. minute zabili kar dvakrat, po dveh podajah Casemira sta zadela Kobbie Maino in Harry Maguire, in se v zadnjih trenutkih tekme odrešili, v skupnem izidu so slavili s 7:6.