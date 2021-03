Liga Evropa: Dinamo v četrtfinalu z Villarrealom

Znani so pari četrtfinala v nogometni Ligi Evropa. Med najboljšimi osmimi so Arsenal, Dinamo Zagreb s Petrom Stojanovićem, Granada, Roma, Manchester United, Slavija Praga, Villarreal in Ajax. Hrvaški prvaki, ki so v osmini finala senzacionalno premagali Tottenham, se bodo udarili s španskim Villarrealom. Prve četrtfinalne tekme bodo 8. aprila, povratne pa 15. Polfinale bo 29. aprila in 6. maja, finale pa 26. maja v Gdansku.

Izjemna statistika Mislava Oršića na tekmi s Tottenhamom FOTO: Sofascore.com Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali tudi pare četrtfinala ter polfinala v Ligi Evropa. Pari so Granada–Manchester United, Arsenal–Slavia Praga, Ajax–Roma, Ljubljančan Petar Stojanović pa se bo z Dinamom iz Zagreba pomeril z Villarrealom. Zagrebčani so v četrtek zvečer presenetljivo po podaljšku izločili moštvo angleškega Tottenhama na čelu s trenerjem Josejem Mourinhom. Tokrat bo Dinamo izzval španski Villarreal. Prva tekma bo v Zagrebu. Prve četrtfinalne tekme bodo 8. aprila, povratne pa 15. Polfinale se bo odvijal 29. aprila in 6. maja, finale pa 26. maja v Gdansku. "Ko prideš v četrtfinale, ni več slabih nasprotnikov," je sprva v pogovoru za hrvaške medije opazil trener modrih Damir Krznar. "Tako, kot mi spoštujemo druge tekmece, gotovo oni spoštujejo nas. Dinamo ni naključno med osmerico," je še povedal Krznar, ki je na klopi zamenjal "obsojenega" Zorana Mamića. "Villarreal? Odlična ekipa, ki pa jo lahko preskočimo. Resno mislim," je zaključil trener serijskih hrvaških prvakov. Pari četrtfinala LE FOTO: Sofascore.com V konkurenci ostajata dva kluba z naslovi v evropski ligi oziroma nekdanjem pokalu Uefa. Manchester United je bil najboljši v sezoni 2016/17, Ajax pa je z zlato generacijo slavil v sezoni 1991/92. Rdeči vragi se bodo med osmimi najboljšimi pomerili z debitantom v tem tekmovanju, špansko Granado. Ajax bo igral proti Romi, ki je v finalu pokala Uefa igrala v sezoni 1990/91. Dvakratni finalist tega tekmovanja Arsenal (1999/00, 2018/19) se bo v četrtfinalu pomeril s Slavio iz Prage. Pari četrtfinala:

Granada–Manchester United

Arsenal–Slavia Praga

Ajax–Roma

Dinamo Zagreb–Villarreal Pari polfinala:

Granada/Manchester United–Ajax/Roma

Dinamo Zagreb/Villarreal–Arsenal/Slavia Praga