Topničarji neuspešno lovili gol za napredovanje, Roma do častne zmage proti vragom

Odigrani sta povratni polfinalni tekmi nogometne Lige Evropa. Manchester United je ubranil visoko prednost s prvega dvoboja (6:2) in se po minimalnem porazu v italijanski prestolnici proti Romi (2:3), zanesljivo uvrstil v finale. Veliki bolj napeto in negotovo je bilo v Londonu, kjer je Arsenal "napadal" zaostanek s prve tekme v Villarrealu (1:2). Topničarji so zaman lovili gol za napredovanje, obračun se je končal brez zadetkov in v finalu v Gdansku se bo rdečim vragom nasproti postavila španska rumena podmornica. Tekmo na Otoku je sodil Slovenec Slavko Vinčić.

icon-expand Edinson Cavani FOTO: AP

Dvoboj Manchester Uniteda in Rome je bil odločen že na Old Traffordu pretekli četrtek (6:2).

Villarreal je osmi španski klub, ki se bo meril v finalu Loge Evropa, oziroma nekdanjega pokala Uefa, United pa je doslej enkrat slavil v tem tekmovanju, ko je leta 2017 v finalu ugnal moštvo nizozemskega Ajaxa. Španski klubi bodo v finalu lovili 13., Angleži pa deseto lovoriko.

Roma se kljub temu ni predčasno vdala in želela priti do hitrega vodstva, a je bil v vratih zanesljiv David de Gea. V prvem delu je iz bližine ubranil strele Henriha Mhitarjana,Lorenza Pellegrinija in Gianluce Mancinija. Vseeno je bil United v prvih 45 minutah nevarnejši. Edinson Cavani je v 20. minuti zadel prečko, šest minut kasneje pa je po njegovem močnem strelu vratar Antonio Mirante posredoval z glavo. V 39. minuti je po lepi potezi Bruna Fernandesa in podaji Freda Cavani le uspešno zaključil za vodstvo Angležev po polčasu. Edin Džeko je v 57. minuti izenačil, potem ko je podstavil glavo po slabem udarcu Pedra. Le tri minute kasneje pa je Roma povedla, potem ko je izkoristila poigravanje Freda na robu kazenskega prostora. Z 20 metrov je bil natančenBryan Cristante. Le minuto kasneje je z dvojno obrambo de Gea preprečil povišanje vodstva Rome. Rdeči vragi so povsem popustili, z novo čudežno obrambo pa jih je v 62. minuti znova rešil španski čuvaj mreže. Če je United v prvih 20 minutah drugega polčasa deloval zelo slabo, je vse dvome v 69. minuti razrešil drugi zadetek Cavanija po podaji Bruna Fernandesa. Roma je v 84. minuti nato le prišla do zaslužene zmage na drugi tekmi, ko je v polno s pomočjo Unitedove obrambe zadel Nicola Zalewski.

icon-link Roma vs Manchester United FOTO: Sofascore.com

Villarreal je osmi španski klub, ki se bo meril v finalu evropske lige oziroma nekdanjega pokala Uefa, United pa je doslej enkrat slavil v tem tekmovanju, ko je leta 2017 v finalu ugnal moštvo nizozemskega Ajaxa. Španski klubi bodo v finalu lovili 13., Angleži pa deseto lovoriko. Villarreal je na Otoku branil zmago z 2:1 s prve tekme, medtem ko je Arsenalu za napredovanje zadoščal že zadetek, če bi ohranil mrežo nedotaknjeno. Tudi zato je bil prvi polčas razmeroma miren z malo pravimi priložnostmi. Dvoboj je sicer sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo delil pravico tudi na prihajajočem evropskem prvenstvu, a veliko dela ni imel. Londončani so prvič proti vratom Špancev streljali šele v 25. minuti, Pierre-Emerick Aubameyang pa je dve minuti kasneje po zvitem strelu zadel vratnico. Villarreal posebej nevaren ni bil, s prostega strela pa je previsoko meril Dani Parejo. Arsenal je udarno začel drugi polčas in bil blizu vodstva, a jeEmile Smith Rowe žogo spodkopal mimo vrat Špancev. Villarrealu se je nato v 53. minuti odprlo veliko prostora ob nevarnem protinapadu, a so se pred vrati topničarjev slabo odzvali. Dvajset minut kasneje je z glavo od daleč poskusilRob Holding, a je žoga za las zgrešila spodnji desni kot vratarja Geronima Rullija. Slednji je imel v 79. minuti ogromno sreče, saj ga je po strelu Aubameyanga s pomočjo Villarrealovega branilca znova rešila vratnica. Do konca so domači skušali priti do odločilnega zadetka, a je gostujoča obramba zadržala vse napade varovancevMikela Artete.

icon-link Arsenal vs Villarreal FOTO: Sofascore.com

United je na poti do finala poleg Rome izločil Real Sociedad, Milan in Granado, Villarreal pa ob Arsenalu še Salzburg, Dinamo Kijev in Dinamo Zagreb. Finale bo v sredo, 26. maja v poljskem Gdansku. Izida, polfinale, povratni tekmi:

Roma - Manchester United 3:2 (0:1) /2:6*

Džeko 57., Cristante 60. Zalewski 82.; Cavani 39., 68. /1:2*



Arsenal - Villarreal0:0 /1:2*

* izida prvih tekem