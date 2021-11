Rapid in Ferencvaros izgubila

Miha Blažič in soigralci so izgubili v Sevilli.

V skupini G je Ferencvaros Mihe Blažiča gostoval v Sevilli pri Betisu in doživel še peti poraz v sezoni. Miha Blažič je igral celo tekmo, po kateri so Madžari na zadnjem mestu skupine brez točke in z razliko v zadetkih 4:12. Na drugi tekmi skupine je Bayer Leverkusen premagal Celtic Glasgow s 3:2. Nemci imajo 13 točk, Betis pa deset.

V skupini H pa je dunajski Rapid Dejana Petroviča gostil West Ham in proti vodilni ekipi (13 točk) klonil z 0:2. Dejan Petrovič je odigral celo tekmo za Dunajčane, ki so zdaj na zadnjem mestu s tremi točkami še bolj oddaljeni od Genka, slednji je iztržil točko za 1:1 proti zagrebškemu Dinamu.

Zvečer v skupini B nastop čaka še graški Sturm Jona Gorenca Stankovića, avstrijska ekipa bo gostovala pri PSV Eindhovnu, v skupini D pa bo Fenerbahče Mihe Zajca gostoval pri Olympiacosu.

V preostalih že odigranih tekmah pa je Midtjylland premagal Brago s 3:2, Crvena zvezda Ludogorec z 1:0, Galatasaray Marseille s 4:2, Lazio pa v gosteh moskovsko Lokomotivo s 3:0.