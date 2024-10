Šest golov in remi v Portu, Latvijci do točke proti Galatasarayu

Latvijska zasedba je proti Turkom zaostajala že z 0:2, potem ko sta v 12. in 38. minuti zadela Dries Mertens in Yunus Akgün , a so gostitelji izid poravnali. V 40. minuti je bil uspešen Janis Ikaunieks , v 54. pa Lasha Odisharia . Lipušček je odigral celo tekmo. Nino Žugelj pa je z Bodö/Glimtom gostoval v Belgiji pri ekipi Union St. Gilloise, obračun se je končal z 0:0, Slovenec pa ni dobil priložnosti za igro.

Zanimiv je bil obračun Porta in Manchester Uniteda, ki se je končal s 3:3. Angleži so hitro povedli z 2:0 po golih Marcusa Rashforda in Rasmusa Hoejlunda, Porto pa je pripravil preobrat po dveh zadetkih Samuela Omorodiona in enem Pepeja. Čeprav je bil pri Angležih v 81. minuti izključen Bruno Fernandes, je Unitedu uspelo priti do točke po zaslugi Harryja Maguireja v 91. minuti.