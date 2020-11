Belgija in Italija še zadnji udeleženki zaključnega turnirja Lige narodov

V skupini 2 je Belgiji za napredovanje na sklepni turnir zadostoval že remi proti Dancem, a rdeči vragi so slavili s 4:2. Na stadionu kralja Baudouina v Bruslju so za gostitelje zadeli Youri Tielemans (3.), Romelu Lukaku (57., 69.) in Kevin De Bruyne (87.), za Dance pa Jonas Older Wind (17.) in Nacer Chadli (86./avtogol).

Italijani so na stadionu Grbavica v Sarajevu rutinsko opravili svojo nalogo in na kolena položili nogometaše iz BiH, ki jim je bilo že pred današnjo tekmo jasno, da se selijo v ligo B. Za azzurre sta zadela Andrea Belotti v 20. minuti in Domenico Berardi v 68. minuti. Na drugi tekmi v tej skupini je Nizozemska v Chorzowu premagala Poljsko z 2:1. Poljaki so povedli z golom Kamila Jozwiaka (6.), Nizozemci so najprej izenačili prek Memphisa Depayja (77./11 m), zmagoviti gol pa je dosegel Georginio Wijnaldum (84.).

Francija si je že po petem krogu in ne glede na razplet torkove tekme proti Švedski - na njej je na svojem reprezentančnem stadionu v predmestju Pariza slavila s 4:2 - zagotovila prvo mesto v skupini 3 in nastop na zaključnem turnirju, ki bo med 6. in 10. oktobrom prihodnje leto. Španija pa je na torkovi odločilni tekmi za prvo mesto v skupini 4 v Sevilli Nemčijo premagala kar s 6:0.

Angleži so z goli Declana Rica (20.), Masona Mounta (25.) in Phila Fodena (80., 84.) brez težav ukanili Islandce s 4:0.

V ligo B se selijo Švedska, Islandija in BiH, četrta reprezentanca pa še ni znana, saj je bila torkova tekma med Švico in Ukrajino odpovedana zaradi številnih okužb z novim koronavirusom v taboru gostov. Končno odločitev o tem bo sprejela komisija za nadzor, etiko in disciplino pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), ki je nedeljsko neodigrano tekmo 5. kroga v ligi B med Romunijo in Norveško, ki po odločitvi norveške vlade ni dopotovala v Bukarešto zaradi okužbe enega igralca z novim koronavirusom, registrirala z zmago Romunije s 3:0.

Naši severni sosedi so proti mladi norveški zasedbi - člani elitne zasedbe so v 10-dnevni karanteni v domovini - danes na Dunaju bili na robu poraza. Norvežani so povedli z golomGhayasa Zahida (61.), izenačujoči gol pa je za Avstrijce v izdihljajih tekme in četrti minuti sodnikovega podaljška zabil Adrian Grbić. Poleg Avstrije je v elitno ligo A napredovala tudi Češka po zmagi nad Slovaško z 2:0. Madžarska je v odločilni tekmi skupine 3 premagala Turčijo z 2:0, Rusija pa je v Srbiji izgubila kar z 0:5. Wales je zanesljivo ukanil Finsko s 3:1 in zmagal v skupini 4.

Iz lige B se v ligo C selijo Severna Irska, Slovaška, Turčija in Bolgarija. Iz lige C se v ligo B poleg Slovenije selijo še Črna gora, Armenija in Albanija, v ligo D pa so poleg Moldavije nazadovali še Ciper, Estonija in Kazahstan. Novi člani lige C so nogometaši s Ferskih otokov in Gibraltarja, ki so v svojih skupinah lige D končali na vrhu.