Angležem 'derbi' z Belgijo, prva zmaga Hrvatov in hat-trick Haalanda

Na najelitnejši ravni Lige narodov, tako imenovani ligi A, je v skupini 1 Bosna in Hercegovina doma gostila Nizozemsko. "Zmaji", ki bodo po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah in izpadu proti Severni Irski po izvajanju najstrožjih kazni končali sodelovanje s slovitim selektorjem Dušanom Bajevićem, so svoje privržence razveselili vsaj z vzpodbudno predstavo in remijem brez golov proti eni najmočnejših zasedb stare celine.

V skupini 2 je bil na sporedu zvezdniški obračun Anglije in Belgije, ki so ga na Wembleyju dobili domači "trije levi". Ob povratku v nekoč že domači London je nekdanji napadalec Chelseaja, Evertona in Manchester Uniteda Romelu Lukakuz enajstih metrov v 16. minuti zanesljivo zadel za vodstvo "rdečih vragov", potem ko je najstrožjo kazen trenutni član milanskega Interja tudi izsilil v dvoboju z Ericom Dierjem. Še pred koncem polčasa so Angleži izenačili, ko je nemški sodnik Tobias Stielerob podaji iz kota po vlečenju Thomasa Meunierjaza roko kapetana Jordana Hendersonavnovič pokazal na belo piko, Marcus Rashfordpa je strel z enajstih metrov v 39. minuti morda izvedel še bolj zanesljivo kot njegov nekdanji soigralec iz Manchestra. Zmago domačim je v 64. minuti prinesla naveza nekdanjih soigralcev pri Tottenhamu, potem ko je Kieran Trippier, ki si zdaj kruh služi pri madridskem Atleticu, z glavo zaposlil Masona Mountav kazenskem prostoru, Mount pa je tudi s pomočjo odboja od bloka v visokem loku zatresel mrežo gostov.

Hrvati v tretjem poskusu do prvih točk, hat-trick Haalanda in povratek Makedoncev

V skupini 3 so do prve zmage prišli svetovni podprvaki Hrvati, ki so bili doma boljši od Švedske. Nikola Vlašić je po dobre pol ure igre na zagrebškem stadionu Maksimir zaključil lepo akcijo, ki sta mu ji s prodorom in podajo pripravila Ivan Perišić oziroma Josip Brekalo. Švedi so izenačili v 66. minuti, ko so Skandinavci prav tako zelo domiselno in nesebično kombinirali v hrvaškem kazenskem prostoru, po podaji Emila Forsbergana oddaljenejšo vratnico pa je imel lahko delo Marcus Berg. Zaključni udarec v deževnem Zagrebu je vseeno pripadel "kockastim", potem ko je Perišić po dolgi žogi v 84. minuti dobil dvoboj z branilcem in ostal povsem sam v kazenskem prostoru, v sredini pa spet opazil bolje postavljenega soigralca, tokrat Andreja Kramarića, ki je mirno zatresel mrežo.

Izmed tekem v "šibkejših" skupinah velja brez dvoma izpostaviti hat-trick norveškega zvezdnika Erlinga Haalanda, ki je s soigralci doma proti Romuniji v ligi B uspel vsaj malce zabrisati boleč spomin na nedavni poraz proti Srbiji v dodatnih kvalifikacijah. To je prvi hat-trick člana Borussie Dortmund v dresu z državnim grbom, v katerem je zdaj zabil že navdušujočih šest golov na ravno toliko tekmah.

Veliko zadetkov so videli tudi privrženci nogometa v Estoniji, kjer je na obračunu lige C gostovala Severna Makedonija. Ta je bila po velikem uspehu in uvrstitvi v finale dodatnih kvalifikacij za nastop na Euru 2020, doma je premagala Kosovo (2:1), na pragu poraza, čeprav je od tretje minute vodila po avtogolu Martena Kuuska. Estonci so z goloma Rauna Sappinenav prvem oziroma drugem polčasu uprizorili preobrat, ko pa je enajstmetrovko v 67. minuti zapravil še Aleksandar Trajkovski in je že manj kot deset minut kasneje z bele pike na drugi strani zadel Frank Liivak, so bili Makedonci že povsem na tleh. A se niso predali, že v enem naslednjih napadov je izid znižal "večni" kapetan Goran Pandev, ki je vstopil s klopi, Gjoko Zajkovpa je v 88. minuti postavil končni izid 3:3.

Izidi Lige narodov, 3. krog, liga A:

- skupina 1:

Bosna in Hercegovina ‒ Nizozemska 0:0