Portugalska z golom Guedesa zmagovalka Lige narodov, Anglija tretja

Nogometaši Portugalske so zmagovalci lige A Uefine lige narodov. V finalu so na turnirju četverice na Portugalskem v Portu premagali Nizozemsko z 1:0. Strelec odločilnega zadetka je bil Goncalo Guedes. Anglija je v bitki za tretje mesto v Guimaraesu premagala Švico po streljanju enajstmetrovk.

TEKMA Portugalski nogometaši so pred domačimi gledalci v Portu kot prvi v zgodovini osvojili evropsko ligo narodov. Svoj niz nepremaganosti na domačem terenu so podaljšali na 14 tekem, za to pa se morajo zahvaliti Goncalu Guedesu, ki je edini gol na tekmi dosegel v 60. minuti. Portugalci so bili skozi celotno tekmo bolj nevarni. V 12. minuti je Bernardo Silva iz kota podal do Bruna Fernandesa, ta pa je z roba kazenskega prostora udaril proti golu, a naravnost v Jasperja Cillessena, ki je danes petdesetič stal v golu Nizozemske. Po slabe pol ure so Portugalci močno pritisnili na gol Nizozemcev. Najprej je v 28. minuti do strela z glavo prišel Jose Fonte, v 30. Fernandes, obakrat je bil na mestu Cillessen. V 36. minuti je protinapad domačinov zaključil Fernandes, a meril preveč v levo. Isti igralec je bil premalo natančen tudi v 38. minuti, v 41. minuti pa je Ronaldo žogo poslal naravnost v naročje nizozemskega vratarja.

Goncalo Guedes FOTO: AP

Po osmih minutah drugega polčasa je bilo vroče v nizozemskem kazenskem prostoru, ko sta pred golom iskala prostor za strel oba branilca Portugalske Fonte in Dias, ki pa sta si bila v napoto, zato prave nevarnosti ni bilo. V 57. minuti je moral posredovati Rui Patricio, saj je po podaji Memphisa Depaya z leve strani izbijanje Fonteja letelo v smeri portugalskega gola. Tri minute kasneje pa so Portugalci prišli do zasluženega gola. Bernardo Silva je podal nazaj proti Goncalu Guedes, ki je z roba kazenskega prostora natančno udaril, Cillessen pa je ob tem slabo posredoval.

V 65. minuti je najlepšo priložnost Nizozemcev zapravil Depay, ki je prišel do strela z glavo, izkazal pa se je Rui Patricio. V 80. minuti je bil znova nevaren Fernandes, ki pa je meril preveč v Cillessena. Dve minuti kasneje je moral žogo v kot odbiti Patricio, po njem pa je do strela prišel še rezervist Luuk de Jong. Portugalci so z zmago v Ligi narodov potrdili primat v evropskih tekmovanjih, potem ko so dobili zadnje evropsko prvenstvo v Franciji leta 2016. Tedaj so v finalu premagali domačine Francoze.

Aleksander Čeferin in Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Angleži dobili tekmo za tretje mesto

Angleški selektor Gareth Southgateje na zelenico poslal, napram polfinalu, nekoliko spremenjeno enajsterico. Na čelo ekipe je postavil Jesseja Lingarda, ta je na tekmi z Nizozemsko vstopil s klopi in zadel gol, ki pa je bil po posredovanju VAR razveljavljen. Do sprememb je prišlo tudi v obrambi, kjer sta zaigrala tudi zmagovalca Lige prvakov izpred tedna dni, Trent Alexander Arnold in Joe Gomez. TEKMA Za obetaven uvod v tekmo je poskrbel Harry Kane, ki je že v uvodnih minutah tekme zatresel prečko. Zvezdnik Tottenhama se je znašel v pred vrati Švicarjev, premagal Yanna Sommerja, a na veliko nesrečo ’treh levov’ žoga poslal v prečko. Tudi sicer so imeli Angleži v prvem polčasu več nevarnih priložnosti, strel Raheema Sterlinga je s požrtvovalno obrambo preprečil švicarski čuvaj vrat, Dele Alli pa je z glavo le za las streljal čez vrata. Tudi v drugem polčasu so bili Angleži podjetnejši. Po predložku pred vrata je visoko skočil Kane, z glavo ustrelil proti golu, a meril mimo. Poskus kapetana je še bolj spodbudil Southgateove varovance, v naslednjem napadu je Švicarje rešila vratnica. A so se nogometaši v rdečih dresih na nov poskus odzvali z nevarnim napadom, Xhaka Granit je sprožil nevaren strel proti vratom, vendar je Jordan Pickford žogo pravočasno odbil.

Po ogledu posnetka je sodnik zadetek Wilsona razveljavil. FOTO: AP